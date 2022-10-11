Павел Каргаполов поручил подрядчикам ускорить темпы работ на улице Елисеева

В Кургане строят автомобильную дорогу по улице Федота Елисеева. Она соединит между собой седьмой и 16-й микрорайоны.

Работы начались в мае текущего года. Завершить планируют в сентябре 2023 года.

Напомним, строительство новой автодороги на территории динамично развивающегося жилого массива Заозерный стало возможным благодаря Правительству Курганской области, при поддержке которого был получен инфраструктурный бюджетный кредит.

В настоящее время рабочие подрядной организации ООО «Тюменская автодорожная компания» ведут работы по прокладке ливневой канализации, зачищают полосу отвода, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов подчеркнул, что необходимо ускорить темпы работы, увеличить количество рабочих на объекте, указал подрядной организации на недопустимость отставания от графика производства работ.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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