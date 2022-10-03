Павел Каргаполов проверил, как продвигаются работы по благоустройству «Бабьих песков»

В районе популярного у горожан места отдыха и купания «Бабьи пески» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по строительству пандуса для маломобильных групп населения и лестницы для схода с дамбы. Сегодня в рамках очередного выездного совещания объект посетил первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выполнены работы по устройству железобетонных монолитных конструкций основания и подпорных стен пандуса. Приступили к выполнению работ по подготовке основания монолитной железобетонной лестницы. Финишная отделка пандуса и лестницы предусматривает облицовку площадок и стенок гранитными плитами, а также установку ограждений.

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов подчеркнул, что необходимо максимально ускорить темп работ, увеличить количество рабочих.

Фото с сайта администрации города Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.