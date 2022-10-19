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Павел Каргаполов проверил, как продвигаются работы по благоустройству набережной в Энергетиках

Дал ряд поручений.

19 октября, 2022 - 22:29

В Кургане от сухостоя и дикорастущих кустарников расчистят территорию на склоне, чтобы набережная имела аккуратный и эстетичный вид. Работы по благоустройству набережной реки Тобол в микрорайоне Энергетики остаются на особом контроле администрации города Кургана.

Первый заместитель главы города Павел Каргаполов проконтролировал, как в рамках федеральной «Формирование комфортной городской среды» проводится благоустройство набережной в Энергетиках.

В микрорайоне Энергетики на участке набережной общей протяжённостью 720 метров проектом предусмотрен ремонт существующего бетонного парапета, ремонт асфальтового покрытия пешеходной площадки нижнего яруса набережной, устройство «тропы здоровья» – пологого участка вдоль откоса, протяжённостью около 170 метров, с асфальтовым покрытием и удобным двухсторонним ограждением с поручнями для пешеходов, сообщает пресс-служба администрации города.  «Тропа здоровья» призвана соединить набережную с бульваром Солнечный. Проектом также предусмотрена новая железобетонная лестница длиной 36 метров для спуска на набережную от жилого массива микрорайона Энергетиков.

Сейчас пешеходная площадка на нижнем ярусе набережной расчищена от деревьев и кустарника, поверхность существующего парапета уже заштукатурена, сейчас подготовлена для проведения покраски. Проведена расчистка, засыпка и планировка грунта на территории «тропы здоровья». Также вычищен лоток для отвода воды.

Фото с сайта администрации города Кургана.

 

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19 октября, 2022 - 22:29

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