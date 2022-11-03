Павел Каргаполов: «Важно сохранять и поддерживать на улицах города чистоту и порядок»

По поручению губернатора первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов проверил, как осуществляются уборка и содержание проезжих частей и территорий, прилегающих к организациям сферы бизнеса на улицах Гоголя, Станционной, Бурова-Петрова, проспектах Маршала Голикова и Машиностроителей. В выездном совещании также участвовали руководители профильных департаментов администрации города Кургана и муниципальных учреждений.

За содержанием улично-дорожной сети следит Департамент развития городского хозяйства. Ежедневно на улицах города работают 33 единицы техники и 112 дворников и рабочих. Административно-техническая инспекция сообщает, что уборка территорий вдоль проезжих частей ведётся, в том числе в рамках общественных работ. Дирекция парков и скверов также наводит порядок на закреплённых за ней территориях. Павел Каргаполов отметил, что специалистам дирекции необходимо уделить больше внимания на свои сферы: завершить окос и уборку сухой травы там, где это еще не сделано, отремонтировать либо демонтировать деформированные ограждения и провести окраску осветительных опор там, где это требуется, привести в порядок деформированные дорожные знаки.

Первый заместитель главы города обратил внимание на то, что общий вид городских улиц во многом зависит от собственников расположенных на них объектов: «По поручению губернатора Вадима Шумкова ежегодно в Кургане ремонтируется более 40 км дорожной сети. Приводится в порядок не только дорожное полотно. Работы ведутся комплексно – с обустройством тротуаров, остановочных комплексов. Не менее важно сохранять и поддерживать на улицах города чистоту и порядок. И это зависит не только от муниципальных организаций. Собственники объектов бизнеса также несут ответственность за соблюдение Правил благоустройства, так же, как управляющие компании должны содержать в порядке придомовую территорию, собственники и арендаторы офисов, магазинов, объектов сферы услуг отвечают за состояние территории рядом со своими объектами, включая парковки, за состояние фасадов. Нарушителей привлекают к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Специалисты департамента развития городского хозяйства, управления дорожного хозяйства и благоустройства, Административно-технической инспекции должны обратить внимание на содержание прилотковых зон и парковочных карманов, уборку мусора, ликвидацию незаконных парковок. Перед департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений и Административно-технической инспекцией поставлена задача отработать с арендаторами вопросы по ряду земельных участков. Поручения будут выполнены в ближайшее время.

Фото с сайта администрации города Кургана.