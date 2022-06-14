Павел Кощеев: аграрии должны быть уверены в технике

По количеству самоходных машин - тракторов и другой сельскохозяйственной техники, прошедшей технический осмотр, Курганская область вошла в десятку лучших регионов рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ. Регион расположился на восьмой строчке рейтинга. При среднем показателе по России — 42%, в Курганской области проведён техосмотр 61,3% от зарегистрированной техники.

Итоги рейтинга озвучили на Всероссийском семинаре-совещании работников органов гостехнадзора на тему «Цифровая трансформация органов гостехнадзора». В рейтинге цифровой трансформации органов гостехнадзора Курганская область расположилась на 26-й позиции, сообщили в пресс-службе главы региона.

Как отметил директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев, значение проведения техосмотра сельхозтехники и использования цифровых технологий в сфере гостехнадзора нельзя недооценивать. Это большая работа, которая позволяет аграриям быть уверенными в благополучном проведении и посевных, и уборочных работ, в соответствии используемой техники требованиям безопасности. «Особое внимание, безусловно, мы уделяем и мерам поддержки по обновлению сельхозтоваропроизводителями парка техники. В Курганской области действует субсидия на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства. При приобретении техники и оборудования для производства овощей, зерновых и зернобобовых культур возмешается 30% от затрат, для производства, хранения и переработки ягод или фруктов - 70%. Также аграрии активно пользуются возможностью получить субсидию за первый взнос на оборудование, приобретенное по договору лизинга. В этом году около 30 сельхозпредприятий уже приобрели технику и оборудование в лизинг с возмещением первоначального взноса», - прокомментировал Павел Кощеев.