Павел Кощеев: «Отличный результат достигнут благодаря слаженной работе всех служб сельхозпредприятий»

Урожай рекордный, вдвое больше прошлогоднего. Крестьяне заявляют: во многом это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, которую они получают из федерального и областного бюджетов.

«Низкий вам поклон»

Наши аграрии собрали 2 млн 270 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, и это оказалось практически вдвое больше, чем было годом ранее, сообщил директор областного департамента АПК Павел Кощеев.

– Мы понимаем, что прошлый год был засушливым, и сравнивать показатели не совсем корректно. Но нынешний урожай означает, что сельхозтоваропроизводители сделали правильные выводы о применении агротехнологий, минеральных удобрений и иных механизмов, которые позволили увеличить сбор зерна, – сказал Кощеев.

По его словам, средняя урожайность по области составила 22,9 центнера с гектара. Это тоже вдвое больше, чем было годом ранее. И сразу 11 муниципальных образований собрали свыше 100 тыс. тонн зерна.

– Есть и безусловные лидеры, но в целом все отработали достойно и хорошо. Отличный результат достигнут благодаря слаженной работе всех служб сельхозпредприятий – агрономов, инженеров, технологов. Низкий им поклон за это, – поблагодарил Павел Кощеев.

Когда снижение цены не в радость

Хороший урожай собрали и другие российские регионы, что привело к некоторому снижению рыночных цен на зерно, а для крестьян, понятно, это невыгодно. Чтобы не допустить ухудшения экономического положения сельхозпредприятий, государство решило возместить им часть затрат на производство и реализацию зерновых. Заявки на получение господдержки принимает Департамент АПК Курганской области.

– Документы подали уже порядка 180 зауральских хозяйств. В ближайшее время им будут переданы средства, поступившие в регион из федерального бюджета. Очередной транш поступит в Курганскую область в первой декаде ноября. Региональный бюджет участвует в этом процессе на условиях софинансирования, – отметил Павел Кощеев.

По его словам, объемы государственной поддержки АПК не снижаются. Напротив, по ряду направлений они в следующем году будут увеличены. Подробнее о них можно узнать на сайте департамента. Специалисты готовы проконсультировать аграриев и помочь им оформить заявки.

Животноводам — большая компенсация

В Курганской области уделяют особенное внимание развитию животноводства. Причем помогают не только производить, но и перерабатывать продукцию.

– В этом году по инициативе губернатора Вадима Шумкова появилась новая мера государственной поддержки сельского хозяйства. Аграриям возмещают до 70% затрат (из областного бюджета) на приобретение модульных животноводческих ферм. Приятно, что эта мера поддержки оказалась сразу востребована нашими сельчанами. С её помощью они приобрели уже более 10 модульных ферм, и есть заявки на их покупку в 2023 году, – сообщил Павел Кощеев.

Еще одна новая мера господдержки касается сыроваров. Из региональной казны им возмещают до 50% затрат на приобретение оборудования. В следующем году эти меры поддержки планируют развивать, а объемы ассигнований – наращивать.

– Приглашаем сельских жителей активно пользоваться этими возможностями, – призвал сельчан директор областного департамента.

Региональное правительство не только помогает создавать новые предприятия, но и поддерживает существующие. А значит, село живет.

– Благодаря возмещению части затрат на содержание сельхозживотных за последние 3 года поголовье скота мясного направления выросло более чем в 1,5 раза. Также областной бюджет выделяет субсидии за произведенное и реализованное молоко, – напомнил Кощеев.

Граждане! Вступайте в сельхозкооперативы!

Сельхозпродукцию мало произвести – ее нужно суметь продать. Этому помогает возрождение движения сельхозкооперации, развернутое в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

– У нас много крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Некоторые из них торговать произведенной продукцией, будем честными, не особо умеют. В итоге они продают ее с меньшей выгодой для себя, чем могли бы. Эту задачу станут решать сельхозкооперативы, которые будут принимать продукцию, формировать из нее крупные партии и реализовывать по налаженным каналам сбыта, для этого из областного бюджета впервые были предоставлены гранты на организацию подобных кооперативов,– сообщил Павел Кощеев.

Информация о сельхозкооперации размещена на сайтах правительства Курганской области, департамента АПК и муниципалитетов. Организуются сельские сходы, на которых людям рассказывают о преимуществах кооперации и помогают заполнить документы для участия.

В следующем году размер грантовой поддержки на создание сельхозкооперативов будет увеличен. Цель – помочь аграриям реализовать излишки произведенной продукции и получить дополнительный доход.

Интересно!

Чтобы оценить масштаб и развитие аграрных технологий, вспомним, что 30 октября 1959 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в производстве зерна и успешное выполнение обязательств по продаже государству хлеба Курганская область была награждена Орденом Ленина. Высшей государственной награды область была удостоена за то, что в том году зауральцы продали государству около 1,5 млн тонн. Тогда этот результат был выдающимся

Николай Волков.

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