Павел Кощеев рассказал о грантах и субсидиях для поддержки агробизнеса

Павел Кощеев принял участие в прямом эфире на официальном аккаунте правительства Курганской области ВКонтакте. Директор департамента агропромышленного комплекса рассказал о мерах поддержки агробизнеса, субсидировании и реализации проектов.

Как сообщил Павел Кощеев, за последние 3 года было выделено более 200 грантов на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, в основном – направления отрасли животноводства, например мясное, молочное и другие. А в текущем году было выделено больше 20 грантов на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств. Поступило уже более 40 заявок. Проект сопровождается с первоначальных моментов до конца, поэтому данное направление наиболее актуально. Также в приоритете у департамента - поддержка личных подсобных хозяйств. Данная программа, инициированная губернатором, набирает обороты.

Однако, как подметил директор департамента, важно не только организовать агробизнес, но и помочь с реализацией и в последующем с переработкой.

«Направлений реализации много, начиная от ярмарочных мероприятий и заканчивая сельхоз кооперациями. В этом году было поддержано не менее 7 кооперативов в муниципалитетах – молочные, мясные, овощные. Меры поддержки постоянно дополняются. В Курганской области в этом году впервые ввели субсидии в размере 50% от стоимости приобретаемого оборудования для переработки молока и мяса. В июне такую субсидию получило «Куртамышское молоко». Предусмотрено также возмещение до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм. Их уже приобрели два хозяйства из Звериноголовского и Целинного округов, еще 4 с/х товаропроизводителя планируют закупить такие фермы во втором полугодии» - сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев

В рамках проекта «Русская мечта: Курганская область зовет!» кроме финансовых мер поддержки производители региона могут претендовать на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Проект нацелен на привлечение новых жителей в Курганскую область бесплатной землей и созданием крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году на поддержку КФХ планируется выделить из бюджета более 460 млн рублей.

Существуют и другие гранты и субсидии, направленные на поддержку фермерства. На разных этапах желающие могут претендовать на различную поддержку. Подробнее об этом можно найти на сайте департамента.

Фото с прямого эфира Павла Кощеева.

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