Павел Кощеев: За три года в области на 50% увеличилось поголовье мясного скота

36-й конкурс профессионального мастерства техников-осеменаторов крупного рогатого скота впервые состоялся на учебно-производственной базе Курганской сельскохозяйственной академии. Открыл конкурс директор областного департамента АПК Павел Кощеев.

«Прежде всего, хотел бы поздравить животноводов с проведением такого профессионального конкурса. Сегодня отрасль животноводства уверенно развивается в области. Только за последние три года мы приросли по поголовью мясного скота на 50%, в год реализуется не менее сотни проектов в отрасли животноводства. Хозяйства сегодня испытывают катастрофическую нехватку кадров, поэтому эта профессия сегодня является одной из самых престижных, что подтверждается достойными результатами», - отметил руководитель ведомства.

Операторы искусственного осеменения — особая категория специалистов в животноводстве. На протяжении последних лет эта работа возрождается, в том числе в частном секторе силами ветеринарных станций. Сеть станций в области состоит из 24 учреждений, в каждом районе есть своя ветеринарная станция.

«Сегодня любой сельчанин может воспользоваться этой бесплатной услугой, для чего используется хороший и проверенный материал от лучших быков, которые дают либо молочное потомство, либо мясное с повышенной продуктивностью. Для частного сектора эта услуга производится бесплатно в рамках областной программы. В России сейчас есть несколько головных предприятий, мы работаем с «Уралплемцентром» в Свердловской области. Мы со специалистами подбираем такие линии быков, чтобы не было скрещивания близкородственного. И от обычной коровы сельчанин получает бычка или телочку, которая превращается либо в молочную корову с высокой долей жиров и белков в продукте и хорошим надоем, либо качественного бычка с хорошей массой. От этого эффективность ведения животноводства намного повышается при тех же затратах кормов, работы и времени», - рассказала начальник уперавления ветиранарии Курганской области Татьяна Сандакова.

В конкурсе приняли участие 21 специалист, половина из которых сотрудники сельхозпредприятий, вторая половина — ветеринарных станций. Конкурс проводится раз в два года и помогает выявить лучших профессионалов, а также обучить новичков, что повышает качество животноводства. В конкурсе четыре этапа: теоретический, лабораторный, где участники работают с микроскопом и генетическим материалом, который надо правильно разморозить, практический, на котором ведется непосредственная работа с животным, завершающим этапом является заполнение отчетной документации. В комиссию входят специалисты племенных предприятий, сотрудники КГСХА, специалисты департамента АПК, ветеринарной службы.

«Данный конкурс впервые проводится на базе нашего факультета. У нас обучаются студенты по направлению зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза. Есть дисциплина «Искусственное осеменение», где студенты получают как теоретические знания, так и практику на учебно-научной базе на территории академии, где содержится поголовье КРС и МРС, свиней, лошадей и сельскохозяйственных птиц. Также мы проводим курсы повышения квалификации операторов искусственного осеменения. А студенты проходят практику на крупных сельскохозяйственных предприятиях. На данном направлении у нас обучается более 250 студентов», - поделилась декан факультета биотехнологий КГСХА Лариса Морозова.

Победители конкурса представят Курганскую область на федеральном уровне.

Василий Малухин

Фото Николая Пушилина

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