«ПАЗики» на стиле: общественный транспорт в Кургане «упакуют» в единый дизайн. ФОТО

Реформа общественного транспорта, которая идет в Кургане, подразумевает в том числе и оформление автобусов, которые перевозят пассажиров на муниципальных маршрутах. Требования к дизайну транспортных средств для регулярных муниципальных перевозок в Кургане и к форменной одежде экипажей обозначены в Постановлении городской администрации.

Итак, все автобусы на городских маршрутах должны быть снабжены логотипом «Курганский городской транспорт» (на фото), он будет расположен на правом и левом бортах, а также на передней части. Мэрия разрешила перевозчикам размещать рекламу на задней части автобуса (при этом она не должна препятствовать видимости заднего указателя маршрута). Передний указатель

маршрута должен иметь освещение в тёмное время суток. Причем указатель (проще говоря, номер автобуса) в виде наклеиваемой на лобовое стекло плёнки недопустим. Также мэрия запретила устанавливать указатель маршрута в нижнюю часть лобового стекла.

Что касается форменной одежды экипажей, то перевозчики обязаны одеть своих водителей и кондукторов в летний или зимний жилет зелёного цвета с элементами разработанного брендинга.