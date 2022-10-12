Пчеловоды Альменевского округа отправили резервистам 80 кг меда

Несколько дней назад очередной гуманитарный груз из Альменево отправился в военчасть, где проходят подготовку мобилизованные земляки. Среди посылок, собранных альменевцами, был сладкий и полезный груз – около 80 килограмм меду. Такой вклад в гуманитарную помощь внесли пчеловоды округа.

Первой принесла мёд на пункт сбора при КЦСОН Лилия Личман. А потом к сбору присоединились практически все местные пчеловоды.

- Я думаю, ребята рады такой посылке, - говорит Игорь Дегтярев, директор Альменевского филиала комплексного центра социального обслуживания населения, - и они непременно поделятся с другими.

Кроме пчеловодов посылки приносили и другие неравнодушные жители села. Ветераны боевых действий , члены общественной организации Совет ветеранов Афганистана передали персональные посылки для всех мобилизованных из Альменевского округа. В посылках – теплые вещи и продукты длительного хранения.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, сообщила «Новому миру» редактор газеты «Трибуна».

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