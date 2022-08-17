Педагог из Альменево принял участие в добровольческой акции «МЫВМЕСТЕ с Донбассом» в ЛНР

Вячеслав Симаков, учитель ОБЖ Альменевской средней школы, член Общественной палаты Курганской области в качестве волонтёра принял участие в гуманитарной миссии в Луганской Народной Республике.

- Я принял такое решение поехать в ЛНР в качестве волонтера, потому что убежден, что необходимо помогать пострадавшим людям, - рассказал Вячеслав.

До того как отправиться с гуманитарной миссией Вячеславу Симакову предстояло пройти тестирование, непростой профессиональный отбор.

- Тестирование я прошел онлайн-формате, потом выезжал в Москву для работы с психологами и обучения приёмам оказания первой медицинской помощи и правилам поведения в экстремальных ситуациях, - добавил он.

В город Лисичанск Луганской народной республики Вячеслав прибыл с гуманитарной колонной. И приступил к работе.

- На протяжении двух недель мы оказывали помощь населению города Лисичанска. К этому времени боевые действия там уже прекратились, но, конечно, сохранялся режим военного положения. Ситуация сложная: отсутствовало электричество, не было даже воды. Жителей и, в первую очередь, детей, маломобильных граждан, надо было обеспечить самым необходимым - продуктами питания и медикаментами. Этим мы и занимались. Распределяли гуманитарную помощь в Лисичанске, выезжали в близлежащие населенные пункты.

Была ситуация, когда к нам пришел доктор из госпиталя, спросил есть ли среди нас медики, но нашей команде были учители, строители, представители других профессий, но медработников не было.

Я сказал, что имею определенный опыт, поскольку преподаю основы безопасности жизнедеятельности и проходил спецобучение. Так я стал вечерами работать в госпитале. Делал самое простое – менял повязки раненным, измерял давление и температуру, разносил еду по палатам, - поделился Вячеслав Симаков.

К этому времени боевые действия в Лисичанске уже прекратились, но, конечно, сохранялся режим военного положения. Для перемещения по открытой местности волонтеры надевали бронежилет и каску. Жили в палаточном лагере. По словам Вячеслава, с обеспечением безопасности и с питанием все было хорошо, работала полевая кухня, выдавались сухпайки.

- Первые дни было психологически непросто осознать, что это все в реальности, это не по телевизору, а прямо здесь и сейчас, - рассказал он, - очень жаль людей, которые пострадали от этих событий... Местные жители говорят, что они ждали нас очень долго, рассказывают об ужасах, которые длились столько лет, со слезами на глазах.

Сейчас во многих городах Донбасса находятся российские волонтёры. Они помогают разбирать завалы разрушенных зданий, оказывают медицинскую и психологическую помощь нуждающимся, работают с детьми.

В настоящее время гуманитарные миссии «МЫВМЕСТЕ с Донбассом» в соответствии с указом Президента РФ организуют Ассоциация волонтёрских центров и Росмолодёжь. Но, по мнению Вячеслава Симакова, необходимо активнее привлекать новых добровольцев, формировать грузы с так необходимой продовольственной помощью. «Сегодня наша задача состоит в том, чтобы создать условия для мирной жизни на Донбассе и вдохновить своим примером ребят, которые хотели бы присоединиться к нашей команде», - отметил наш земляк.

Юлия Кондратова. Фото из архива Вячеслава Симакова.

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