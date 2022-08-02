Педагог из Далматово сегодня отмечает свой столетний юбилей

Отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда Анна Алексеевна Кочегарова из Далматово сегодня, 2 августа, отмечает свой столетний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, она бодра и активна, посещает культурные и общественные мероприятия, встречается с молодежью. С днем рождения юбиляршу поздравляют директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров и все педагогическое сообщество Курганской области.

Почти полвека своей жизни Анна Алексеевна посвятила служению школе и детям. Трудовую деятельность она начала за год до начала Великой Отечественной войны в одной из деревень Мишкинского района, куда её направили после Шадринского учительского училища. Непросто было юному педагогу начинать работать в незнакомом селе.

Когда началась война, девушку направили в Смирновскую школу Далматовского района. Сначала Анна Алексеевна учила первоклассников, но вскоре директор поручил ей вести математику, химию, биологию, зоологию в 5-7 классах. Знаний не хватало, особенно по точным предметам. Восемнадцать километров до города и обратно проходила она еженедельно, чтобы разобрать задачи по химии, подготовить опыты с коллегой из Далматовской школы, а потом качественно выдать материал своим ученикам. Она всегда была рядом с ними: на переменах и после уроков, когда надо было помогать колхозу.

Пять лет проработала Анна Алексеевна в Смирновской школе, а после войны вслед за мужем уехала в далёкую Читин¬скую область в Забайкальский военный округ, затем – в Закавказский, в Батуми.

Вернуться в родной Далматовский район вместе с семьей – мужем и двумя сыновьями – педагог смогла только в 1951 году. Анна Алексеевна стала учить детей в городских школах.

Работала ответственно. Школе отдавала все свои силы, а дома была семья, и уже трое детей. К этому времени родилась дочь Тамара. Классы были большие - 40-45 человек, много времени уходило на подготовку к урокам, проверку тетрадей. Ночи казались короткими.

За годы работы Анна Алексеевна выпустила во взрослую жизнь не одну сотню учеников, которые и по сей день помнят своего учителя.

- Школу я любила и очень трудно от нее отвыкала, - призналась юбилярша, которая дарила ученикам знания и всю свою любовь до 72 лет. И сегодня она остается в строю, всё также болеет душой за дело всей своей жизни, помогая воспитывать достойных граждан России, собственным примером показывать, как важно любить свою профессию, родной край и близких людей.

По информации пресс-службы департамента образования и науки Курганской области

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