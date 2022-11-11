Педагог из Кургана представит регион в финале Всероссийского профконкурса

По итогам дистанционного тестирования определены 200 финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От Курганской области за победу в финале будет бороться педагог Дворца детского (юношеского) творчества» г. Кургана Татьяна Смирнова.

Выполняя задания дистанционного этапа, участники продемонстрировали свои знания по психолого-педагогическим и экономико-правовым аспектам организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам, общекультурным основам, а также функциональной грамотности.

В период заявочной кампании на участие в конкурсе зарегистрировалось более 16 тысяч человек из всех регионов России. В финале участникам предстоит проявить себя, продемонстрировав как профессиональную, так и личностно-психологическую подготовку. Финалистов ждут три конкурсных этапа. Перед каждым испытанием будет проведена образовательная сессия от ведущих экспертов в сфере дополнительного образования.

Победители получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию. Кроме того, они войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

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