Педагог из курганской школы искусств получила премию от Владимира Путина

Эту премию Владимир Путин своим Указом учредил в марте 2022 года. Ольга Михайленко, преподаватель детской школы искусств им. В.А. Громова города Кургана - в числе первых её лауреатов, всего было избрано 150 человек со всей России.

В своей работе преподаватель по классу фортепиано уделяет большое внимание внедрению инновационных технологий в учебный процесс. Ольга Михайленко – автор методической разработки «Компьютер на уроках музыкального инструмента в ДШИ и ДМШ».

«Для меня большая честь и гордость представлять на конкурсе любимую Курганскую область и «ДШИ им. В.А. Громова». Счастлива быть обладателем этой премии и понимать, что любимая профессия, помимо ежедневной радости, может приносить такие результаты. Благодарю моих замечательных учеников и их родителей, а также всех, кто в меня верит и поддерживает», - делится педагог музыки Ольга Михайленко.

Всего на присуждение премий были выдвинуты 513 кандидатов из 79 субъектов России. Среди них 309 преподавателей детских школ искусств, 138 преподавателей училищ искусств и 66 преподавателей творческих вузов.

Профессиональные достижения кандидатов оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ведущих образовательных организаций, общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций.

По итогам работы конкурсной комиссии лауреатами премий в 2022 году стали 150 преподавателей: 100 преподавателей детских школ искусств, 25 преподавателей училищ искусств и 25 преподавателей творческих вузов.