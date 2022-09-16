Педагог курганского детского технопарка «Сердце отдаёт детям»

Преподаватель детского технопарка «Кванториум» Анастасия Рахматулина поборется за победу в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который проходит в Красноярске в рамках нацпроекта «Образование».

Соревнуются 90 участников из 46 регионов страны, а также два преподавателя из ДНР. Педагоги продемонстрируют свое мастерство по девяти номинациям в шести направлениях дополнительного образования: техническом, художественном, естественнонаучном, туристско-краеведческом, физкультурно-спортивном, социально-гуманитарном. Также есть номинации «Профессиональный дебют», «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» и «Педагог-наставник». Анастасия Рахматулина показывает свое мастерство в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности», сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области.

В первом туре участникам предстоит провести открытый мастер-класс о новых формах организации обучения и воспитания детей в допобразовании и пройти импровизационный конкурс, задача которого – спроектировать образовательное пространство для развития способностей и талантов детей.

Во втором туре финалисты пройдут «Педагогическое многоборье» – поэтапное выполнение заданий по разрешению педагогических ситуаций. Завершит конкурс индивидуальное испытание под названием «Высшая лига дополнительного образования детей» – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. Тема диалога этого года – «Концепция развития дополнительного образования детей – 2030: мой персональный план реализации». Это испытание проведет директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.

Итоги конкурса станут известны 23 сентября.

Фото Департамента образования и науки Курганской области.

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