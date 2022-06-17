Педагог курганской гимназии назвала плюсы и минусы ЕГЭ

Единый госэкзамен открывает перед выпускниками из маленьких городов двери столичных вузов, однако часто у российских педагогов нет четкого представления о том, что должны знать их ученики. Таким мнением поделилась учитель биологии курганской гимназии №32 Ирина Иванова.

По ее словам, основа экзамена достаточно хорошо проработана.

«А вот уровень сложности я бы советовала пересмотреть. С каждым годом он только растет. Например, раньше генетические задачи решали только на 4 курсе мединститута. Сейчас я разбираю их с одиннадцатиклассниками, чтобы они могли получить высокие баллы на ЕГЭ. При этом, чтобы получить хорошие баллы нужно обладать достаточно большим объемом биологических знаний, я бы сказала даже академического уровня», - отметила она.

Еще одна сложность ЕГЭ заключается в том, что составители экзаменационных заданий опираются на огромное количество источников. Не всегда детей готовят по тем же учебникам и пособиям, из-за чего выпускники могут недобирать баллов.

«С одной стороны, я за ЕГЭ, потому что с теми баллами, которые получают мои ученики, они имеют возможность поступить на бюджет в московские и петербургские вузы на те специальности, которые они выбрали. С другой стороны, я хочу более четкого понимания того, что должно быть заложено в госэкзамен и не хочу каждый год увеличивать сложность своей подготовки», - заключила Ирина Иванова.

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