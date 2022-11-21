Педагог-психолог из Кургана заняла второе место на всероссийском конкурсе

Педагог-психолог Курганского педагогического колледжа Людмила Никулина заняла 2 место в финале Всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания «Растим гражданина» в номинации «Профессия «Учитель».

Победителей объявили во время проведения VI Всероссийского социального патриотического форума «Без срока давности: растим гражданина» в Москве.

«Форум был ярким, супернасыщенным, очень интересным, познавательным, полезным. И одновременно тяжелым в эмоциональном плане. На одной чаше весов мощная концентрация всего, что связано с геноцидом, фашизмом, страданиями людей. На другой – неимоверная гордость за нашу страну, за подвиги нашего героического народа! Неоднократно подступал комок к горлу, было невозможно в Музее Победы без слез находиться в Зале Памяти и Скорби, проходить мимо интерактивных стен «Лица Победы», слушать о зверствах «великой нации» над маленькими детьми. Второе место на таком уровне – это, конечно, здорово, но только лишь соревновательный момент свёл бы на нет всю идею форума. Cмысловая и информационная наполненность была на высочайшем уровне», - поделилась своими впечатлениями Людмила Никулина.