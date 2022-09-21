Педагог технопарка "Кванториум" стала лауреатом Всероссийского конкурса

Диплом лауреата II степени в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» вручили педагогу курганского детского технопарка «Кванториум» Анастасии Рахматулиной по итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Торжественное мероприятие прошло сегодня, 22 сентября, в Красноярске, сообщает пресс-служба лепартамента образования и науки Курганской области.

В течение нескольких дней 90 финалистов из 46 регионов страны демонстрировали свое мастерство в разных направлениях и номинациях дополнительного образования: проводили мастер-классы о новых формах организации обучения детей, проектировали образовательное пространство для развития их способностей и талантов, выполняли задания по разрешению педагогических ситуаций и делились своими планами по реализации концепции развития допобразования детей.

«Итоги этого конкурса еще раз доказали, что в Курганской области трудятся замечательные педагоги, любящие свою профессию, отдающие сердце детям. Поздравляем Анастасию и желаем ей новых профессиональных высот, талантливых воспитанников и удовлетворения от работы. Так держать!» - сказал директор департамента Андрей Кочеров.

Напомним также, что в эти дни в Тюмени проходит финал Всероссийского конкурса «Учитель года», где Курганскую область представляет учитель истории и обществознания гимназии №19 г. Кургана Юрий Долгих. А уже завтра в заключительном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года» за победу будет бороться воспитатель детского