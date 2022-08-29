Педагоги Курганской области обсудили задачи на новый учебный год

Площадкой проведения традиционного форума стал Дом детского (юношеского) творчества. В зале практически не было свободных мест. Здесь собрались учителя, воспитатели, мастера профессионального обучения, руководители образовательных учреждений со всех городов, муниципальных округов и районов области.

«Сегодня очень много делается для изменения внешнего облика наших образовательных учреждений – это ремонты, в том числе и капитальные. Идёт строительство детских садов и школ, - отметила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. – Однако ключевая роль сегодня – воспитание гармонично развитой личности, гражданина. Не случайно министр просвещения страны подчеркнул, что образования, как услуги сейчас уже нет. Это миссия».

В последние три года в Курганской области отремонтированы уже двести пятьдесят объектов сферы образования. В эксплуатацию введены девятнадцать детских садов, два кванториума, восемьдесят семь точек роста для молодёжи. Эти работы продолжаются. В ближайшее время в Курганской области откроются ещё три детских сада. Строятся три школы. Из них две крупные – на тысячу сто и полторы тысячи мест. Ещё в пятидесяти восьми учреждениях образования идут ремонтные работы. Что касается воспитательной работы, то в новом учебном году на неё делается особенный акцент.

«Начало года ознаменуется в школах поднятием государственного флага Российской Федерации, будет исполняться гимн, - пояснила Лариса Кокорина. – Усилена работа по патриотическому воспитанию, чтобы дети знали нашу историю, понимали роль государства в жизни каждого гражданина, роль личности в государстве. Это задачи, которые помимо предметного обучения стоят сегодня перед педагогическим сообществом».

Большую роль в жизни школ играют сейчас и родительские комитеты, отметила заместитель главы региона. Это сказывается и при приёмке школ после ремонта, выбору объёма и направлений строительных работ. А также в совместной с педагогами воспитательной работе с детьми. Помимо определения рабочих задач на конференции ряд работников образования были отмечены наградами за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования. Часть из них получили нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Ещё нескольким педагогам вручили почётные грамоты Министерства просвещения страны. Также труд учителей и воспитателей был отмечен нагрудными знаками «За социальное партнёрство», «За активную работу» и присвоением звания «Педагог – наставник».

Константин Сапунов. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.