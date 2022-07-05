Педагоги Курганской области участвуют в губернаторском конкурсе

В Курганской области для образовательных организаций, их руководителей и педагогов стартовали сразу восемь грантовых конкурсов губернатора.

По инициативе главы региона Вадима Шумкова впервые в Зауралье проведут грантовые конкурсы на звания:

«Лучший наставник интеллектуального развития детей» - пяти участникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам конкурса, будет вручён диплом победителя и грант в размере 100 тысяч рублей;

«Лучший наставник профессионального развития студентов» - также по 100 тысяч рублей получат пять победителей конкурса;

«Лучший молодой руководитель образовательной организации» - также получит диплом и грант в размере 100 тысяч рублей.

А ещё в Курганской области выберут: ведущую школу региона — лидера образования; лучшую малую школу, лучший колледж или техникум — лидера профессионального образования; центр развития таланта — лидера детского внимания и определят территорию счастливого детства.

Победители получат от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от номинации, отметили в пресс-службе главы региона. Эти конкурсы по инициативе губернатора проводятся в Курганской области второй год подряд.

Заявки и все необходимые документы на участие в конкурсах принимаются в Департаменте образования и науки Курганской области на бумажном носителе по адресу: 640000, г. Курган, ул. Ленина, 35, и в электронном виде в формате PDF по адресу электронной почты: don@kurganobl.ru до 7 июля до 18:00.

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