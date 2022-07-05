Педагоги Сумкинской школы: успешный учебный процесс зависит не только от учителей, но и от внешнего вида школы

Сумкинская средняя школа Половинского муниципального округа и прилегающая к ней территория обновляются. Вокруг здания появилось новое ограждение. Это стало возможным благодаря договорённостям главы района Вадима Меньщикова с инвестором.

Педагоги Сумкинской школы считают, что успешный учебный процесс зависит не только от квалификации учителей и способностей учеников, но и от факторов, на которые мы часто не обращаем внимания. Например, от внешнего вида школы. Конечно, вряд ли от цвета стен или высоты потолка зависит успех школьника, но в огромном безликом здании ребёнок не сможет почувствовать себя полноценной личностью. Правильно оформленная территория тоже создаёт необходимый имидж учреждения и позитивный настрой участников учебного процесса.

В пресс-службе департамента образования и науки региона напомнили, что в 2020 году в образовательном учреждении частично заменили кровлю и отремонтировали спортзал: заменили систему отопления, освещение и двери, привели в порядок стены, пол и потолок, обновили спортивное оборудование. Кроме того, в школе была внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование», что позволило обеспечить современным оборудованием кабинеты и классы.

В 2021 году в Сумкинской школе провели ремонт системы отопления. Капитальный ремонт в этом образовательном учреждении планируется в 2024 году в рамках федеральной программы модернизации школ.

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