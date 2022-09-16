Пелагея призналась курганцам в любви к Родине

Труженики села делают нашу землю благородней, прекрасней и в прямом смысле служат нашей Родине. Об этом сегодня, 17 сентября, перед началом выступления на Троицкой площади Кургана, которое прошло в рамках Дней тружеников села, заявила Заслуженная артистка России Пелагея.

- Здравствуй, Курган! Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Зауралье! - обратилась любимица россиян к многочисленной публике, собравшейся на Троицкой площади. - Несмотря на то, что я от вас немножко далеко, я все равно вас всех вижу, а главное - вас всех слышу. Поэтому очень хочется сегодня поздравить вас с Днём тружеников села и сказать огромное спасибо тем людям, которые в прямом смысле делают нашу землю прекраснее, благороднее и действительно служат нашей Родине.

Свое выступление обладательница чарующего голоса начала с песни "Выйду я во поле с конём".

- Это замечательная песня, которую так приятно петь всем вместе. Она об очень вам чувстве, которое, я уверена, мы все с вами испытываем, и давайте будем его и дальше в себе всячески воспитывать. Это чувство прекрасно и придаёт уверенности в завтрашнем дне. Это чувство называется любовь к Родине. Споём!!!

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.