Пенсионный фонд России вручил грамоту Вадиму Шумкову

Врио главы Пенсионного фонда России Сергей Чирков отметил достойную работу Отделения ПФР по Курганской области. За высокие профессиональные достижения Сергей Чирков вручил грамоту и выразил благодарность управляющему отделением ПФР по Курганской области Вадиму Шумкову.

«Полученная награда - оценка трудовой деятельности всего коллектива Отделения ПФР по Курганской области. Это говорит о том, что мы задали правильный курс и идем к реализации намеченных планов в верном направлении», - отметил Вадим Шумков.

Пресс-служба ОПФР по Курганской области сообщает, что предварительные результаты работы по объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также задачи, которые предстоит решать новому Социальному фонду России в будущем году, обозначил врио главы Пенсионного фонда на совещании в Москве.

В своем выступлении перед представителями отделений ПФР и ФСС, которые приехали из различных регионов нашей страны, он сосредоточился на приоритетных направлениях пенсионного и социального обеспечения.

Сергей Чирков отметил: «Объединение стало логичным и естественным продолжением процессов, которые происходят в социальной сфере уже много лет. Их главной целью, безусловно, является повышение качества услуг для граждан. Мы уже многое сделали на пути к объединению, но есть еще ряд задач, которые нужно проработать».

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