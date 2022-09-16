Переход на регулируемый тариф поможет курганцам избежать резкого повышения цен на проезд

Члены городского совета ветеранов во время встречи 20 сентября задали главе города Елене Ситниковой вопросы, касавшиеся работы транспорта, перспектив проведения оптимизации в здравоохранении города Кургана, организации гуманитарной помощи Донбассу, пожарной безопасности микрорайона Зайково, патриотической работы с подрастающим поколением.

Елена Ситникова детально ответила на интересующие активистов вопросы. В частности, глава города рассказала, что городская администрация в настоящее время готовится к переходу на регулируемый тариф, чтобы оградить горожан от резкого необоснованного повышения цен на проезд в общественном транспорте. Переход на регулируемый тариф – часть планомерной работы по поэтапной модернизации системы общественного транспорта. Уже разработан проект новой маршрутной сети города Кургана, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отвечая на вопрос о пожарной безопасности микрорайона Зайково, глава города проинформировала, что по периметру всех микрорайонов города, граничащих с участками леса или степи, прокладываются минерализованные полосы. Мобильные отряды учреждения «КурганЛес» патрулируют городские леса и проверяют лесные массивы. По информации горадминистрации, для микрорайона Зайково в будущем году будет спроектирован противопожарный пирс, средства на это уже заложены в бюджет муниципалитета.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.