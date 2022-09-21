Перекрёсток К.Мяготина – Пролетарская откроют раньше срока!

Подрядчик, выполняющий ремонт на канализационном коллекторе на пересечении улиц К.Мяготина и Пролетарской в Кургане, досрочно завершил работы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава города Елена Ситникова.

Сейчас на месте раскопки идет укладка асфальта. После того, как он остынет, ориентировочно к вечеру сегодняшнего дня – к утру завтрашнего, движение на перекрестке будет открыто.

«Сегодня во время рабочего совещания по ремонту сетей на ул. К.Мяготина еще раз проговорили с коллегами из департамента ЖКХ, Водного Союза, ГИБДД и подрядной организации о том, что после открытия перекрестка до момента окончания ремонта сетей оставим водителям возможность съезжать с Некрасовского путепровода с левым поворотом на улицу К. Мяготина. В ближайшие дни установим здесь соответствующие знаки и отрегулируем светофоры», - пояснила Елена Ситникова.

Фото: t.me/sitnikovaev45.

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