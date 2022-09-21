Перекрёсток Коли Мяготина – Пролетарская в Кургане планируют открыть в понедельник

Подрядная организация ООО СМК «Артель» ведёт реконструкцию сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью около 3,5 километров на улице Коли Мяготина в Кургане. Старые железобетонные и чугунные трубы изношены, ведется их замена на современные, полимерные. Активно ведутся ремонтные работы на перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской, где пересекаются сразу несколько водопроводных и канализационных сетей. Подрядчик прилагает максимальные усилия, чтобы движение транспорта по этому перекрестку полностью возобновилось 26 сентября.

На перекрестке укладывают трубы диаметром 1200 мм, на данный момент уложено 36 метров трубопровода. Одновременно производится демонтаж крепей, что необходимо для дальнейшей укладки трубопровода. Смонтированы поворотная канализационная камера и смотровой колодец. Здесь задействовано 14 дорожных рабочих и 4 единицы техники.

На участке от улицы Томина до улицы Зорге проводят чистку водопроводных камер, подготовку запорной арматуры к плановому отключению и демонтажу, подготовку коллекторов к монтажу гидрозапоров, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, за все время проведения запланированных мероприятий на сетях по улице Коли Мяготина планируется установить около 60 новых канализационных и водопроводных колодцев.

Директор ДЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что контроль за ходом работ на всех ремонтируемых участках улицы Коли Мяготина ведется на постоянной основе.

Согласно договору, заключенному между акционерным обществом «Водный Союз» и подрядной организацией ООО СМК «Артель», в течение года будет выполнена реконструкция сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м на участке от улицы Тобольной до улицы Зорге. Кроме того, будет проведена реконструкция канализационных коллекторов диаметром 1000 и 600 мм и протяженностью более 2,8 км.

В пресс-службе администрации города отметили, что масштабная модернизация инженерных сетей на улице Коли Мяготина реализуется благодаря полученному АО «Водный Союз» льготному кредиту Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Получение льготного кредита стало возможным благодаря поддержке правительства Курганской области при непосредственном участии губернатора региона Вадима Шумкова.

Фото с сайта администрации города Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.