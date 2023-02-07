Перерабатывающие предприятия региона выходят на международный рынок

Содействие предприятиям оказывают Инвестиционное агентство и торгово-промышленная палата региона. «Продэкспо» - это уникальная площадка для всех, кто ищет пути развития и поддержания своего дела, хочет расширить рынки сбыта, в том числе и на международной арене. Курганские предприятия перерабатывающей отрасли от участия в выставке ждут возвращения связей, утерянных в период пандемии. Прошли деловые переговоры с потенциальными партнерами из Китая, Челябинской и Тюменской областей. В планах также рост экспорта в Казахстан.

Для продвижения своей продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья предприниматели региона могут воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта. Необходимо подать заявку, обратившись по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова 112, оф.322. Получить консультацию можно по телефону: 89128367532.