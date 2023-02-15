Перевозчики Кургана дали свою оценку транспортной реформе

Союз транспортных организаций Курганской области, объединивший крупнейших перевозчиков Кургана, на своей странице «В Контакте» опубликовал большой материал по итогам первого месяца работы транспортной реформы в областном центре. Специалисты отрасли призвали абстрагироваться от политики и хайпа, и трезво взглянуть на ситуацию. Публикуем некоторые выдержки из обращения.

Пересадки. Почти каждому десятому пассажиру теперь придётся ездить с пересадками. Старая маршрутная сеть развивалась по принципу соединения каждого микрорайона, в итоге маршрут удлинялся, для сохранения интервала приходилось увеличивать количество автобусов, что вело к повышению тарифа. Когда цену проезда не давали повышать, перевозчики просто отказывались от убыточных маршрутов. Поездки пассажиров отдаленных микрорайонов финансировались городскими пассажирами, теперь маршрутов, через весь город и заходящих в микрорайон не осталось. Проблема есть, и пути решения понятны – нужны пересадочные тарифы во всей маршрутной сети. Но уже сейчас пассажиры могут сократить свои расходы с помощью транспортных карт.

Отрасль пассажирского транспорта испытывает кадровый голод - водителей не хватает. Такая же проблема с кондукторами. Новая маршрутная сеть рассчитана так, чтобы сохранить существующий тариф, и дать возможность перевозчикам платить конкурентные зарплаты водителям, кондукторам, механикам.

Идеально было бы сразу запустить 250 новых автобусов по новым маршрутам, но ни у перевозчиков, ни у бюджета нет таких денег. Обновление автобусного парка на большие и комфортабельные автобусы требует несколько миллиардов рублей. Общественный транспорт это сложный, и не самый высокодоходный бизнес. Поэтому реформа проводится постепенно, с поэтапной заменой старой техники на новую. Производители автобусов также не готовы сразу поставить десятки автобусов в Курган, отгрузки могут начаться не раньше апреля.

Говорить о возрождении МПГПТ бессмысленно. Все бюджетные перевозчики Кургана не смогли работать в условиях рынка и обанкротились, поскольку требовали постоянных и больших вливаний из городского бюджета.

Сейчас «Транспортное управление» завершает внедрение новой информационной системы, где все маршруты и автобусы будут видны в приложении 2ГИС на карте в режиме онлайн.

Все обращения пассажиров внимательно анализируются администрацией города и перевозчиками, соблюдение расписаний – приоритет для всех. Другое дело, что годами в городе складывалась ситуация с гонками за пассажирами, когда расписание считалось чем то лишним в работе. Переучить две тысячи водителей следовать графику с нужными интервалами – тоже непростая задача. Уверены, в ближайшие месяц-два, ситуация с ожиданием на остановках изменится в лучшую сторону.