«Перезагрузка» на ТНТ помогла стендаперше из Кургана почувствовать себя эффектной женщиной

Жительница Кургана Екатерина Жильцова приняла участие в проекте «Перезагрузка» на канале ТНТ.

Катя разведена, воспитывает двоих детей, занимается стендапом. В сентябре 2021 года она стала победительницей грантового конкурса на Международном молодёжном форуме «Евразия Global», получила 1 миллион рублей на съёмку психологического сериала по книге психотерапевта Михаила Литвака«Похождения трусливой львицы». Работа над проектом в самом разгаре.

На программе, которая вышла в эфир 22 октября, она поведала историю своего не совсем удачного замужества.

- Пора взрослеть. Я могу грызть себя за то, что делаю мало, не делаю много. Могу постоянно расстраиваться, переживать и тратить на это энергию и силы. А могу делать то, что могу, с тем, что у меня есть. Второй вариант мне нравится больше. И все мои промахи - мои сокровища. Как бы больно ни было, всё пройдёт. И это только начало, - прокомментировала Екатерина.

На проект девушка пришла полностью готовая к преобразованиям, на все, даже самые смелые идеи стилистов и косметологов согласилась. Ей подкорректировали форму ушей и груди, сменили причёску, подобрали наряды на разные случаи жизни, показали, в каком образе можно выйти на сцену, а какой лучше подходит для романтических встреч. Катя подчеркнула, что проект помог ей почувствовать себя настоящей красивой эффектной женщиной.

Выпуск получился очень трогательный. Она часто плакала и очень много шутила, в основном о себе, своих изъянах и отношениях с мужчинами. Кураторы, которые работали с Екатериной, отметили, что из неё вполне получится настоящая звезда, пожелали ей удачи и продвижения в стендап-направлении.

Фото из личного архива героини публикации.

Екатерина Черепанова.

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