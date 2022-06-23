Перспективы развития Центра Илизарова обсуждались во время визита делегации Совета Федерации

Сенаторам представили полномасштабную презентацию деятельности научного учреждения

Комментируя итоги встречи исполняющий обязанности директора, главный врач Центра Илизарова Александр Бурцев отметил, что сенаторов интересовала и клиническая и научная деятельность Центра, её результаты. Все научные работы сотрудники Центра планируют с учётом их клинических внедрений на практике. Сейчас есть определённая лояльность со стороны законотворцев по регистрации и внедрению изделий медицинского назначения. Это может ускорить процесс от момента возникновения идеи до её воплощения.

«Центр, как и любые другие федеральные учреждения, сталкивается с системными проблемами, - пояснил Александр Бурцев. - Если говорить о законодательных инициативах и решениях, то они должны быть системного характера. Андрей Владимирович Яцков, как раз подчеркнул, что подход должен быть именно таким, а не адресные точечные решения. Предложения по таким инициативам должны исходить от медицинских сообществ по направлениям. В частности наш консорциум с другими национальными исследовательскими центрами травматологии и ортопедии системные проблемы показывает. Но здесь не обойтись и без пациенсткого сообщества. Нужен разносторонний, комплексный подход к решению таких задач. Об этом также шла речь в ходе нашей встречи с сенаторами».

Константин Сапунов. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.