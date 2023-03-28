Первая в этом году партия асфальтобетонной продукции ушла на ямочный ремонт

Начавшийся сегодня в Кургане ямочный ремонт дорожных покрытий полностью закрывается местной продукцией. Подрядчик городской администрации по ремонту дорожного покрытия «Специальное дорожное предприятие» вновь запустил собственное производство асфальтобетонных покрытий.

На этой площадке находится асфальтобетонная установка по производству бетонных смесей различных типов и марок, в зависимости от проектной документации и по ГОСТу. Также на площадке размещен дробильносортировочный комплекс, эмульсионная установка для производства битумных эмульсий для подготовки укладки асфальтобетонных смесей.

«После зимнего периода провели восстановительные работы завода, вчера проверили работоспособность, сегодня запустились и начинаем работать. Производство полностью автоматизировано. У нас разработана программа, на основе которой у нас налажено производство различных асфальтобетонных смесей, в зависимости от рецепта. На производственной площадке у нас находится собственная лаборатория по проверке качества выпускаемой продукции. Каждый выпуск проходит проверку и выдается паспорт качества», - рассказал заместитель директора по общим вопросам Специального дорожного предприятия Иван Ситников.

Сама асфальтобетонная установка была поставлена на производственной площадке в 2011 году. Произведенные материалы в основном используются на дорогах Кургана и Курганской области.

С учетом действующих нормативных документов, которые действуют в области производства асфальтобетонных смесей, в прошлом году было приобретено дополнительное оборудование для проверки устойчивости верхнего слоя, которое производит предприятие. Раз в 15 дней или при выпуске свыше 45 тысяч тонн и проводится данное мероприятие. Также замеряется плотность выпускаемых смесей. В данный момент завод проходит процесс аттестации на оказание подобных услуг другим предприятиям региона. Оборудование дорогостоящее, завод потратил на его приобретение около 4,5 миллионов рублей. Но специалисты завода считают это необходимым шагом.

«Температура изготовления асфальтобетонных смесей достигает от 155 до 170 градусов. На ремонтные работы важно доставить его не остывшим. Все температурные режимы также проверяются. Вся продукция проходит через контрольно-пропускной пункт по весу», - добавил Иван Ситников.

Завод работает в дорожный строительный сезон, на зиму закрывается. Завод выпустил в прошлом году 134 тысяч тонн продукции, в предыдущем – 145. Количество зависит от потребностей и контрактов, в которых предприятие участвует.

Василий Малухин. Фото автора