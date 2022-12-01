Первая в истории региона профильная смена по робототехнике стартовала в Чумляке

С 30 ноября по 4 декабря в Комплексе отдыха и развития проходит первая профильная смена по робототехнике в Курганской области. В мероприятии принимают участие более 130 обучающихся 5-11 классов из Курганской и Свердловской областей. Смена включает в себя образовательную программу по робототехнике, истории России, художественным промыслам и открытый региональный турнир по робототехнике «Хоровод культур».

Смена посвящена народным традициям и культуре России. Мастер-классы и задания турнира разработаны по тематике сказок и былин, игр и забав, праздников и обычаев России. Роботы будут сортировать омуль, ставить горшок в печь, приготовят традиционные блюда, будут водить хороводы. Старт турниру будет дан торжественно 2 декабря

Профильную смену по робототехнике организуют Центр развития современных компетенций, образовательный центр «Созвездие» и шадринский «Кванториум» при участии Шадринского педагогического университета. Добавим, что региональный турнир по робототехнике в рамках смены проводится при финансовой поддержке Росмолодёжь. Гранты, полученной наставником ДТ Кванториум (г. Шадринск) Олегом Кутыгиным, Фонда «Достойным - лучшее», АО «Шадринский автоагрегатный завод» и компании связи ООО «Курьер плюс».

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