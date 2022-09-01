Первокурсники Курганского госуниверситета готовы хорошо учиться

В Кургане за парты сядут более 42 тысяч учеников с 1 по 11 класс. А лектории Курганского государственного университета примут более 700 новых слушателей. Именно столько вчерашних школьников поступили в этом году в это учебное заведение. В День знаний праздник для них был организован в Городском саду.

«Хочется всех поздравить с 1 сентября, ведь бывших студентов не бывает, все - настоящие. Это большой для нас праздник. 1 сентября всегда — это начало новой жизни, нового учебного года. Я всегда этот праздник встречаю с радостным настроением, для меня это не сравнить даже с Новым годом. Первый учебный день это всегда ожидание чуда. Это очень важный день», призналась ректор КГУ Надежда Дубив.

К новому учебному году администрация КГУ при поддержке регионального правительства всегда старается улучшить материально-техническую базу, капитально отремонтировать учебные корпуса и общежития. Уже отремонтированы общежития на Увале и по улице М. Горького. В этом году своих новых жильцов примет капитально отремонтированное общежитие по Томина, на очереди общежитие по Комсомольской. На эти цели выделено уже более 100 миллионов. От лица губернатора первокурсников поздравила его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина.

«Молодежь должна получать знания, получать профессию, а условия для них мы должны создавать. Мы открываем новые направления, в этом году дополнительные бюджетные места были выделены по востребованным специальностям: инженерная, IT. Я хотела бы пожелать сегодня первокурсникам пройти обучение в КГУ успешно, получить удовольствие, ведь студенческая пора — это один из лучших периодов жизни, стать специалистами-профессионалами. И еще, учась, параллельно найти место для своей будущей работы. Правительство Курганской области будет заниматься вопросами трудоустройства обучающихся и выпускников Курганского государственного университета», - рассказала Лариса Кокорина.

Увеличение количества учащихся и в целом молодежи отметила и пришедшая на праздник глава города Кургана Елена Ситникова: «Мы как администрация города Кургана будем делать все возможное, чтобы наш город был более благоустроенным, становился еще более красивым, более удобным для жизни, появлялись новые производства, чтобы молодежь оставалась у нас, жила в городе Кургане, создавала свои семьи. С праздником всех, дорогие родители, бабушки, дедушки и, конечно же, ученики. Я желаю вам отличной учебы».

Самым высоким в этом году был конкурс на направления «Журналистика», «Лингвистика» и «IT». Анна Логиновская с детства любили иностранные языки, поэтому ее выбор был очевиден. А хорошо сданный ЕГЭ по профильному предмету позволил эту мечту осуществить.

«Я решила, что учиться дома будет лучше и поступила в родном городе, а не в МГУ или СПбГУ, и очень хотела попасть на направление «Иностранный язык», так как считаю его перспективным. Я еще не выбрала второй язык — немецкий это будет или французский, а основной - английский. В дополнение - латинский. Я ожидаю успехов в учебе, так как буду очень стараться учиться. Это обучение, и я буду относиться к этому очень серьезно. Я постараюсь попадать на различные олимпиады и в итоге стать специалистом в своей области», - поделилась Анна.

Кроме поздравлений первокурсники увидели и музыкальные номера, которые для них подготовили их старшие товарищи по университету.

Василий Малухин. Фото автора.

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