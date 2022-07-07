Первые восемь региональных мер поддержки бизнеса будут стандартизированы по всей стране до конца года

Корпорация МСП и Минэкономразвития РФ определили первые восемь региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которые будут стандартизированы до конца 2022 года и затем размещены на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Их озвучил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в ходе совещания о совершенствовании работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Наиболее востребованные региональные меры были определены Корпорацией МСП вместе с Минэкономразвития РФ и бизнесом на основе анализа прошлогодних обращений предпринимателей за поддержкой. Самыми популярными стали консультации по созданию и ведению своего дела, размещение и продвижение на маркетплейсах, выставочно-ярмарочные мероприятия, финансовое моделирование и бизнес-планы, маркетинг и содействие участию в закупках, а также включение в реестр социальных предпринимателей, гранты для них и молодых представителей бизнеса.

«После приведения этих мер поддержки к единому формату их можно будет получить онлайн в любом регионе. При этом часть мер мы стандартизируем как самостоятельные сервисы и отдадим их субъектам РФ как готовое решение, так и «коробочные» стандартизированные продукты, — рассказал Александр Исаевич. - Стандартизация и цифровизация региональных мер поддержки избавит предпринимателей от необходимости лично посещать центры «Мой бизнес». Мы максимально упростим получение мер поддержи, чтобы везде, от Камчатки до Калининграда, это был один механизм, который станет доступен на МСП.РФ буквально в один клик по одной кнопке».

Сегодня, по словам генерального директора Корпорации МСП, региональные меры поддержки могут различаться от региона к региону по многим параметрам: от необходимого пакета документов до механизма получения и сроков предоставления. После стандартизации первые восемь сервисов и услуг будут одинаковыми по полноте, качеству и срокам их предоставления. Завершение этой работы также избавит субъекты РФ от необходимости заниматься данными вопросами и позволит сосредоточиться на других аспектах помощи бизнесу.

Напомним, сегодня на МСП.РФ зарегистрированы 115 тыс. верифицированных пользователей. Им уже доступно 18 федеральных сервисов, а также 130 мер поддержки 14 регионов. В планах развития Цифровой платформы — добавление новых сервисов, в том числе ФНС России и портала госуслуг, а также собственных разработок Корпорации МСП.

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