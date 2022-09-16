Первый российский URAL HR-FORUM стартует в Екатеринбурге в день HR

Больше 70 спикеров, 5 грантов на обучение по программам MBA на сумму 1,5 миллиона рублей, новые перспективы от президентской платформы «Россия – страна возможностей», 13 панельных дискуссий и кейсы международных и российских компаний – уже 21 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО».

URAL HR-FORUM стартует в столице Урала уже 21 сентября - в день профессионального праздника HR-а. Ожидается, что форум соберет более 3000 специалистов и топ-менеджеров из 15 регионов России.

Деловая программа

Участники форума обсудят тенденции перераспределения персонала на мировом рынке труда, вопросы дефицита квалифицированных кадров, цифровизацию и IT-технологии, меры государственной поддержки специалистов и бизнеса, новые кадровые стандарты и программы переподготовки. Отдельный блок связан с маркетинговыми коммуникациями и построением брендов, а также созданием системы «well-being» - условий для устойчивого развития персонала, предотвращающих выгорание специалистов.

В программе – более 70 спикеров из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга: консультант премии hh.ru «Работодатель года» Елена Лондарь, эксперт по HR-трансформации и основатель телеграм-канала WTF_HR Александр Маслюк, эксперт Школы Лидеров Молодежных Сообществ Госкорпорации "Росатом" Юлия Крушинская, автор книги-бестселлера "HR-маркетинг. Как сделать Вашу компанию мечтой всех кандидатов" Илья Батлер, основатель сервиса FriendWork Александр Красс и многие другие.

«Здесь вы услышите ответы на вопросы, с которыми многие HR и управленцы сталкиваются впервые. Решения и кейсы уже есть, и наши гости – профессионалы управления людьми - главным капиталом компаний – поделятся своим опытом», - отметила бренд-директор коммуникационного агентства Be brand people advent/event, исполнительный продюсер URAL HR-FORUM Юлия Щербинина.

Эксперты разберут реальные кейсы российских и международных компаний – таких как Unilever, AliExpress Russia, Сбербанк, 1С, Intercomm, Softline, МТС, Уралэлектромедь, Росатом, ВЭБ.РФ, Точка, Газпром, Мечел, РЖД, КАМАЗ, МАГАТЭ, Ростелеком, Qiwi, ВСМПО-АВИСМА, Ренессанс и других.

Новых решения представят специалисты президентской платформы «Россия — страна возможностей» - автономной некоммерческой организации, созданной в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Руководитель департамента ключевых проектов Оксана Ачкасова выступит с темой «Как сэкономить на подборе и развитии персонала благодаря кадровым конкурсам».

Нетворкинг, профессиональное комьюнити и гранты

Участники форума получат уникальную возможность выиграть 5 грантов на обучение по программам MBA на сумму 1,5 миллиона рублей – «Executive-MBA», «Стратегический Менеджмент», «Профессия руководитель-2025», «Психология управления для HR» и билет на конференцию «Базовые Стратегии Бизнеса. Будущее России и Мира».

Для гостей будет открыта лаунж-зона, где будут созданы все условия для комфортного нетворкинга.

Кроме того, участники форума смогут принять участие в исследовании рынка труда и кадровых проблем от TalentTech – разработчиков умных решений и сервисов.

TOP-50 HR: церемония награждения

В финале форума будут подведены итоги независимого рейтинга «TOP-50 HR», который проводится по инициативе Уральской Торгово-Промышленной Палаты, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и коммуникационного агентства «Be Brand Advent».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://uralhr.ru/