Первый заместитель Председателя Совфеда положительно оценил динамику развития Курганской области

Совет Федерации Федерального Собрания РФ продолжит поддерживать Курганскую область в решении ряда ключевых вопросов, которые были подняты в рамках Дней Курганской области в Совфеде в 2021 году. Планы по дальнейшему взаимодействию обсудили на совещании по вопросам поддержки социально-экономического развития региона 23 июня. Его в Кургане провели губернатор Вадим Шумков и первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин.

Вадим Шумков проинформировал о динамике развития региона и планах на 2022 год, а также акцентировал внимание на ряде проектов, для реализации которых требуется федеральная поддержка, сообщили в пресс-службе главы региона. В частности, речь шла о проекте расчистки русла реки Тобол и модернизации Арбинского водозабора, реализации крупного инвестпроекта в сфере обращения с отходами, соглашение о котором было подписано на ПМЭФ, ряде инфраструктурных проектов, развитии индустриальных парков, строительстве хирургического корпуса онкодиспансера, модернизации Центра Илизарова, сообщается в группе правительства курганской области в соцсети «Вконтакте».

«Краткий анализ я услышал, он вызывает уважение, позитивный настрой. Это мое личное мнение по итогам сегодняшней поездки по объектам города, общения с коллективами, настроению людей. Я вижу, что у них есть и возможности, и желание работать в Курганской области. За это вам спасибо», - отметил первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, обращаясь к главе региона.

Андрей Яцкин подчеркнул, что выезды помогают на месте оценить, насколько действенна помощь, которая оказывается Советом Федерации в решении ключевых вопросов, которые по итогам Дней регионов находятся на контроле Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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