Первый запоздалый поезд прибыл в Шадринск только в 1913 году

Шадринск – город с характером, из числа самобытных, в большой степени сохранивших первозданность. Здесь много старинных зданий и жив дух прошлых времен. Но есть в Шадринске дом особенный. Как поезд, он, по выражению его опекунов, «стоит на вечном хранении». Это подлинный дом железнодорожников, построенный в начале ХХ века.

Свидетель истории

Восстановил дом и устроил его судьбу заместитель председателя городской общественной палаты, член Русского географического общества шадринец Владимир Лукиных. Он сделал это в память об отце-железнодорожнике, прошедшем фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны. В этих стенах, которые видели и помнят многое, было решено создать музей истории железнодорожной ветки Шадринск–Синара.

Вот дом, который построил… Впрочем, кто именно построил этот дом, неизвестно. Но сделано это было на славу: во-первых, отменно прочно и надежно; а во-вторых, биография дома действительно славная. Шутка ли: построенный в начале прошлого века, этот дом не просто пережил войны, революции, разруху и восстановление страны, но и принимал в своих стенах живых участников истории нашей России.

Виктор Лукиных может многое рассказать о небольшом деревянном срубе. Причем в подробностях, во всех исторических нюансах, словно сам прожил в этом доме свою жизнь.

– Именно железная дорога подарила этому деревянному строению столь незаурядную судьбу. Построенный в самом начале ХХ века как административное здание на разъезде 208-й километр, он являлся и деловым центром разъезда, и жилым домом обходчика. Удивительный по тем временам факт: здесь работали радио и телефон.

– В этом здании бывал знаменитый шадринский купец Александр Лещев, посвятивший 20 лет жизни строительству железной дороги. Посещал его и путешественник, исследователь Русского Севера Константин Носилов.

Дом железнодорожника принял в своих стенах еще множество людей, оставивших свой след в истории Шадринска. Бывал в этих краях великий русский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Его повесть «Охонины брови» написана по следам его путешествия в этих шадринских краях.

Был заброшенным, а стал популярным

Старый деревянный дом, построенный возле железнодорожных путей, заслуживает особого отношения, решили шадринские активисты движения «За культурное возрождение» – члены Русского географического общества. Так у дома появилось не только собственное имя – Дом железнодорожника, но и патриотический смысл – теперь это общественный проект «Имен связующая нить». Адрес его таков – двор Шадринского центра «Лад».

Новый Дом-музей, который открыл свои двери для любознательных горожан и гостей города, сам по себе стал вдохновителем идей его будущих экспозиций. Внешний облик дома восстановили в первозданном виде, а вот его внутреннее музейное пространство сделали современным.

Главной целью его создания шадринские энтузиасты считают сохранение историко-культурного наследия России, частью которого является и Дом железнодорожника. Потому рассчитывают на помощь всех неравнодушных людей. Они вкладывают в проект не только свои силы, время, но и собственные деньги.

Виктор Лукиных – персона в Шадринске известная. Он ветеран правоохранительных органов. Многое сделал для получения звания «Член Русского географического общества», его обладателей в Шадринске всего четыре. В свое время немало поколесил на велосипеде по родной стране, побывал со своим двухколесным другом и за рубежом. Поэтому для него деятельность с уклоном в географию и историю уже не просто хобби, а почти профессия. Теперь вот воссоздает железнодорожную историю уральского края.

Все началось с того, что на собственные деньги Виктор Петрович Лукиных выкупил у хозяина этот путевой домик, который доживал свою жизнь на далеком шадринском разъезде. Нашлись и помощники, чтобы перевезти домик на территорию исторического центра «Лад». Постепенно стали присоединяться единомышленники, патриоты Шадринска. И простые жители, и целые предприятия помогают как личным участием, так и деньгами.

– Надеюсь, что у нас получится музей, который окажется полезным для горожан, для молодежи, – говорит Виктор Петрович Лукиных. – Сейчас часто заходит речь о том, как городу жить, как деньги в бюджет зарабатывать… Один из путей – туристов привлекать в город Шадринск. А чем привлекать? Вот город и должен быть наполнен какими-то объектами, интересными для посещения.

В том, что этот новый музей –уникальный, его основатели не сомневаются.

– В нашем городе до сей поры не было экспозиции, рассказывающей о возникновении в городе железной дороги, – продолжает свой рассказа Виктор Петрович. – Кто-то из шадринцев знает, что был такой купец Лещев, который очень много своих средств потратил на строительство железной дороги в Шадринске. Его именем названа станция Лещево-Замараево. Но ведь он был не один, еще ведь были состоятельные люди. А построенная железная дорога дала очень сильный толчок развитию города. В сентябре 1933 года дорога связала Шадринск с Курганом. Сохранились фотографии того времени: всеобщая радость и ликование!

В память об отце

Потребовалось немало времени, трудов и вложений, чтобы старинный домик принял первых посетителей и начал рассказывать свои истории. Дом загадывает любопытные загадки и дает на них неожиданные ответы...

Вот, например, на стене совсем небольшое окошечко. Спрашиваю: для чего оно? Виктор Петрович, как истинный знаток, рассказывает:

– А вот когда железные дороги строили, не было электрической сигнализации, а каким-то образом регулировать движение нужно было. Вот это окошко и использовалось для того, чтобы в него выставляли сигнальный фонарь…

Есть у энтузиастов и задумки относительно обустройства прилегающей к дому территории:

– Мы собираемся около дома соответствующее оборудование поставить: старинный семафор, может быть, стрелки с ручным переводом, то есть создать обстановку, связанную с железной дорогой, точнее, с самым её началом.

В общем, планов у создателей нового музея много, а значит, и работы хватит на всех, кто захочет присоединиться к новому для города проекту.

Внутри музея – сокровенное место, то, ради чего всё и задумывалось: уголок памяти старого железнодорожника, фронтовика Петра Степановича Лукиных. Это отец Виктора Петровича. Интересный факт. В 1943 году он в качестве проходчика прокладывал железнодорожный тоннель под рекой Амур вблизи Хабаровска. С марта по сентябрь 1943 года находился на Воронежском фронте в должности миноподрывника первой роты 96-го Отдельного строительно-путевого железнодорожного ба-тальона. В составе 2-го Украинского фронта в 1945 году участвовал в освобождении Будапешта и дошел до Вены. А после войны до выхода на пенсию работал осмотрщиком в ПТО на станции Шадринск. Биография настоящего человека!

Вячеслав Аванесов.

фото автора

и из открытых источников.

Как в Шадринске появилась железная дорога?

Первый поезд на станцию Шадринск прибыл в марте 1913 года, но этому радостному событию предшествовали 25 долгих лет. Сколько порогов было обито, сколько затрачено денег и душевных сил, казалось, что мечта несбыточна...

Шадринск, исторически находившийся на пересечении торговых путей, жил в основном торговлей. С появлением Уральской и Великой Сибирской железных дорог город остался в стороне от основных торговых путей – Транссиб прошел мимо города. Многие фирмы перевели свои конторы ближе к Сибирской железной дороге, а люди разъехались. Численность населения к маю 1897 г. сократилась с 15 до 11 тысяч человек. Для небольшого купеческого городка это было почти катастрофой! Или строить «железку», или...

В 1886 году Шадринским городским обществом в качестве поверенного для ходатайства о получении концессии на строительство железной дороги был приглашён гражданский инженер Щицинский Владислав Антонович. Он был предприимчивым человеком и хотел разбогатеть на этом прибыльном деле. Ему удалось добиться концессии на строительство дороги, выданной правительством 7 мая 1889 года сроком на 4 года. Но передать ее шадринцам он отказался, выдвинув такие условия, что само строительство оказалось рискованным предприятием. В результате концессия была просрочена. Шадринцы обратились к самому Председателю Совета Министров П. А. Столыпину. И вскоре министр путей сообщения С. В. Рухлый взял дело под личный контроль.

Больше всех о железнодорожном пути радел шадринский купец Александр Алексеевич Лещёв, он считал строительство железной дороги своей главной целью. В 1912 г. он писал в городскую Думу: «Передвижение народа и товаров по рельсовому пути дает оплот и поддержку, особливо бедному населению. Шадринску дается подъездный путь. Долготерпение наше будет этим вознаграждено сторицей. Здесь появятся и земледельцы, и покупатели товаров. Прибудут сюда и хлеб, и другие сельхозпродукты. Избыток производимого останется в Шадринске».

К встрече первого поезда готовилась вся общественность города. На месте запланированной остановки была сооружена импровизированная станция – на одном из деревьев была прибита небольшая табличка «Станция Шадринск». С 1 октября 1913 года установилось постоянное движение поездов. Вскоре состоялось открытие здания вокзала, которое простояло до конца 1960-х гг. , одноэтажного, с рестораном. К каждому прибытию поезда люди текли рекой, как в праздник: не встречать, не провожать, а просто погулять на вокзале.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.