Петербургский экономический форум поможет курганским заводам продвигать свою продукцию

Два курганских предприятия подписали соглашения, направленные на продвижение своей продукции в других регионах. Произошло это на Петербургском международном экономическом форуме.

Завод дорожной техники «Регион 45» намерен расширить сотрудничество с Московской областью, сообщили в пресс-службе главы региона. Соглашение скрепили подписями исполнительный директор предприятия Павел Тарунин и заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «Вездеходы «Бурлак» заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). Курганское предприятие, которое выпускает вездеходы, аналога которым нет не только в России - в мире, уже поставляет в Якутию свою продукцию. Она незаменима в регионах с суровым климатом и труднодоступной местностью. «Бурлак» - полностью российская разработка. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведении совместных испытаний вездеходов и других важных для дальнейшего совершенствования и продвижения продукции курганского предприятия аспектах взаимодействия.

Фото ООО «Вездеходы «Бурлак» и ООО «Завод дорожной техники «Регион 45».

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