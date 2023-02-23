Петуховские добровольцы собрали 135 килограммов продуктов для трудных семей

В торговой сети «Пятёрочка» социальный Центр и волонтёры Петуховского дома творчества провели сбор нескоропортящихся продуктов для семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Местные добровольцы посвятили сбор продуктов Международному Дню проявления доброты. Два дня акции уже позади, и надо отметить, что в основной массе петуховцы с пониманием воспринимают обращение волонтеров пополнить «Корзину доброты», очень много людей проявили истинное милосердие, сообщили нашему медиахолдингу в редакции петуховской газеты «Заря».

По итогам акции за 2 дня было собрано 135 кг нескоропортящихся продуктов питания.

Милосердие простых горожан снова поразило волонтёров, ведь добрых поступков в жизни стало больше.

Ранее петуховская газета «Заря» сообщила о том, что в селе Рынки прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальных досок героям-землякам, погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции, выпускникам Рынковской средней общеобразовательной школы — Евгению Подлегаеву и Николаю Бортникову

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