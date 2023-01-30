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Петуховские школьники зайдут в капитально отремонтированные классы

В городской школе № 1 на финише отделочные работы, монтируется оборудование.

25 января, 2023 - 20:34

В Петуховской средней школе № 1 в скором времени финиширует капитальный ремонт здания. Сейчас здесь ведутся отделочные работы – красят стены, монтируют навесные потолки, монтируют оборудование, строители ведут подготовку пола под линолеум.

Особого внимания заслуживает лестница. От выщербленных узких ступенек не осталось и следа. Заказали перильное ограждение. Согласовали технические параметры межкомнатных дверей.

«Подрядчик обещает закончить работы в течение ближайших трех недель», - уточнил исполняющий полномочия главы Петуховского муниципального округа Антон Волков, у которого каждый рабочий день заканчивается вечерним посещением объекта. Занятия начнутся скоро.

Напомним, Петуховская школа № 1 вошла в число 58 образовательных учреждений Курганской области, в которых в ближайшие два года будет сделан капитальный ремонт на деньги, выделенные из федерального бюджета — Курганская область попала в федеральную программу капремонта школ, рассчитанную на пять лет.

 

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25 января, 2023 - 20:34

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