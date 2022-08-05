Писателю Виктору Потанину на юбилей приготовили огромный лоскутный подарок

15 августа в Курганской областной детско-юношеской библиотеке отпразднуют 85-летний юбилей писателя Виктора Федоровича Потанина, чье имя носит библиотека.

В истории российской литературы Виктор Потанин числится в плеяде авторов «деревенской» прозы. Ему, как никому другому, известен уклад и жизнь простого человека, крестьянина, известны традиции русского народа, его творчество. В честь юбилея библиотека вручит писателю большое лоскутное одеяло, которое сшито не одним человеком, а многими почитателями его таланта. Проект «Подарим рук своих тепло» задуман зимой 2022 года. Предложение о совместном пошиве было разослано по всем районным библиотекам, и к 1 июня в Потанинке было собрано около 40 лоскутных блоков. На призыв откликнулись зауральцы из всех 24-х районов Курганской области. Дальнейшую сборку одеяла проводила ведущий библиотекарь библиотеки им. В.Ф, Потанина Надежда Шушарина.

Огромное одеяло – это не предмет быта, не постельная принадлежность, а некий арт-объект, свидетельство всенародной любви и уважения к писателю.

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