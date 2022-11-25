Письма юных курганцев из почтового ящика в ЦПКиО попадут на губернаторскую ёлку

В Центральном парке культуры и отдыха города Кургана откроют Резиденцию Деда Мороза.

«Запускать будут в конце декабря. Получается очень красиво!Надеюсь, плотный график Деда Мороза позволит ему появляться и в Кургане», - написал в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков 24 ноября.

Здесь же по поручению губернатора Вадима Шумкова весят почтовый ящик. Письма, отправленные курганскими детьми, попадут на губернаторскую ёлку.

В этот вечер он вместе с главой города Еленой Ситниковой проверил, как парк оформили к празднику. Глава региона остался доволен. Парк постоянно обновляется, появляются новые объекты.После установки линий освещения аллей и появления «звёздного неба» на центральной аллее уже сделали ремонт и подсветку мостов.

«Отремонтировали мост, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Также установили и подсветили декоративные металлические тумбы. Чтобы красиво было не только днем, но и вечером, сделали декоративную подсветку моста», - прокомментировала глава города Елена Ситникова.

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