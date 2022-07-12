ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УРФО С 14 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА

Донбасс

1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Добровольцы Югры продолжают помогать жителям Мариуполя, а Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая Россия» собирает книги для детей Донбасса.

Социальный контракт

2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Благодаря соцконтракту югорский студент создал собственный бизнес и защитил диплом.

Здоровье

3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Югорские онкологи впервые провели резекцию трахеи при первичной злокачественной опухоли.

4. Свердловская область / В Сысертском районе можно понаблюдать за жизнью пчёл, продегустировать мёд и поправить здоровье

Отдых/туризм

5. Челябинская область / Вожатые Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) готовятся встречать школьников из ДНР

6. Челябинская область / На Южном Урале дали старт бесплатным путешествиям для школьников.

7. Свердловская область / Туристов ждут на Немайской прогулке, чтобы исследовать южную часть Свердловской области. По дороге обещают белок, косуль, сусликов, ягоды и грибы. А ещё – ферму, где готовят сыр по итальянским рецептам и пекут хлеб.

Культура

8. Свердловская область / В Екатеринбурге стартуют Царские дни: череда памятных торжественных событий, посвящённых памяти Николая II и его семьи – с 14 июля (Царский крестный ход – в ночь с 16 на 17 июля)

9. Свердловская область / После двухлетней реконструкции открывается музейный комплекс «Северская домна» в Полевском. Теперь это современная и одна из самых ярких площадок для промышленного туризма в Свердловской области.

10. Свердловская область / В Екатеринбурге и Арамильском городском округе пройдёт III Уральская триеннале декоративного искусства.

11. Ямало-Ненецкий автономный округ / На Ямале в десять раз увеличат размер специальной профессиональной премии в сфере культуры.

Спорт

12. Челябинская область / В Челябинской области пройдёт массовый веломарафон «Большой камень-2022»

13. Тюменская область / Ишимский тренер Олег Скаморовский награждён Орденом Дружбы

14. Свердловская область / Житель села Глинское Режевского района организовал цирковую студию, где с удовольствием занимаются сельские ребята.

Донбасс

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Добровольцы Югры продолжают помогать жителям Мариуполя, а Ханты-Мансийское региональное отделение партии «Единая Россия» собирает книги для детей Донбасса.

В Мариуполе открылся первый офис гуманитарного корпуса Югры по поиску людей и адресной помощи. Зоны ответственности у волонтёров разделены. Часть добровольцев дежурит в офисе гуманитарного корпуса: раздают гуманитарную помощь и собирают данные о пропавших людях, чтобы затем подключиться к их поиску. Помещение для офиса предоставлено временной администрацией Мариуполя.

В одном из торговых центров добровольцы выдают жителям города свежий хлеба – ежедневно с российской стороны привозят более тысячи буханок.

Ещё один отряд волонтёров восстанавливает школу №43, которая будет использоваться как центр социальной помощи населению.

Югорские врачи из Нижневартовска и Сургута помогают коллегам в городских больницах. Сейчас в командировке в Мариуполе находятся пять медработников: врач-травматолог, врач-психиатр, фельдшер, медбрат и медсестра.

В лагере гуманитарного корпуса живут более 20 добровольцев.

В Югре тем временем продолжается сбор гуманитарной помощи. К отгрузке готовят очередную партию с продуктами длительного хранения, средствами гигиены, игрушками. А региональное отделение партии «Единая Россия» объявило сбор книг на русском языке для детей Донбасса – их отвезут в Луганскую и Донецкую народные республики, в том числе в город Макеевка, с которым Югра подписала соглашение о сотрудничестве. Книги позволят детям восполнить пустоту, которая образовалась после изъятия из библиотек и школ Украины книг на русском языке.

Ранее, во время празднования Дня славянской письменности и культуры, «Единая Россия» провела аналогичную акцию по сбору книг: набралось 2,5 тысячи экземпляров, и все они были переданы жителям ДНР и ЛНР.

Социальный контракт

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Благодаря соцконтракту югорский студент создал собственный бизнес и защитил диплом.

Студент Югорского государственного университета открыл свой бизнес и защитил на его основе диплом. В начинании ему помог Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».

Александр Шалагин, начинающий бизнесмен: «Я даже не знаю, с чего всё началось. Я был с другом в ателье, видел, как работает производство, меня зацепило. Потом я купил первую вышивальную машину и начал принимать заказы. С учёбой в университете было довольно сложно совмещать, но у меня получилось».

В специальной программе, наподобие графического редактора, Александр переводит картинку в вышивальную схему, где прописан каждый стежок. Далее работает машина.

Для развития стартапа Александр получил 250 тысяч рублей по программе «Социальный контракт». В составлении бизнес-плана ему помогли в Фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».

В планах у предпринимателя сделать свою коллекцию трикотажной одежды с вышивкой, которую он будет продавать через собственный маркетплейс. Структуру сайта продаж Александр продумал в мельчайших подробностях — это его дипломный проект.

Александр Шалагин: «На сайте можно будет купить готовые изделия, а также заказать свой дизайн. У клиента будет возможность загрузить нужную картинку, примерить её на изделии, а потом уже заказать. У меня есть в наличии белые и чёрные футболки для вышивки, в дальнейшем буду закупать худи, бомберы, футболки разных цветов».

Рецензентом дипломной работы Александра Шалагина стал заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Андрей Зубарев: «Отличный проект и перспективный бизнес. Что касается маркетплейса, нужно подумать о преимуществах перед конкурентами. Сейчас много подобных сайтов, есть даже маркетплейсы для маркетплейсов. То, что Александр будет продавать оригинальный дизайн и работать индивидуально с заказчиками, может стать конкурентным преимуществом. Фонд «Мой Бизнес» будет и дальше помогать молодому предпринимателю. Мы на постоянной основе организуем мастер-классы и семинары для бизнесменов, кроме того существует и материальное стимулирование: гранты, субсидии, компенсацию»

Александр хочет нанять небольшой штат сотрудников, чтобы справляться с растущим количеством заказов. Кроме этого, планирует пройти профильное обучение у бизнес-тренеров и заявиться на грант для молодых предпринимателей.

Здоровье

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Югорские онкологи впервые провели резекцию трахеи при первичной злокачественной опухоли.

У 58-летнего сургутянина около двух месяцев назад появились затруднения в дыхании. Лёгкие приступы удушья при физической нагрузке постепенно нарастали и стали проявляться в покое. Обследование показало опухоль трахеи: она перекрыла просвет трахеи на две трети.

Локализация опухоли достаточно редкая, больных с таким заболеванием оперируют в федеральных онкологических центрах. Симптомы пациента нарастали, и его решили прооперировать в Югре, рассказал Алексей Аксарин, к.м.н., руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы.

Операция прошла успешно благодаря слаженной и чёткой работе мультдисциплинарной бригады онкологов, анестезиологов и эндоскопистов. Уже через час после операции пациент смог нормально дышать. Сейчас он проходит послеооперационное лечение.

Специалисты отмечают, что в России выполняется не более двух-трёх резекций трахеи в год по поводу первичной опухоли трахеи.

Свердловская область

В Сысертском районе можно понаблюдать за жизнью пчёл, продегустировать мёд и поправить здоровье

Экокомплекс «Уральская пчёлка» в селе Кадниково Сысертского района – место, где можно понаблюдать за жизнью пчел, продегустировать мёд и поправить здоровье. Здесь есть апикуполы и апидомики с кроватями для сна на пчёлах, натуральная косметика и продукты пчеловодства. Комплекс открыли супруги Татьяна и Виктор Каркачёвы в 2021 году.

Отдых/туризм

Челябинская область

Вожатые Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) готовятся встречать школьников из ДНР

На базе ЮУрГГПУ пройдут две лагерных смены для школьников из Донецкой Народной Республики. Ребята будут отдыхать в детским оздоровительном комплексе «Уральская берёзка».

Для школьников подготовили насыщенные образовательные и культурные программы. Подростки увидят челябинский метеорит, посетят достопримечательности Челябинска.

Челябинская область

На Южном Урале дали старт бесплатным путешествиям для школьников.

Челябинская область вошла в число 18 пилотных регионов, где реализуется проект Ростуризма, нацеленный на популяризацию путешествий для школьников 5-9 классов (в программу вошёл ещё один регион УрФО – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Цель программы - познакомить детей с историей родного края. В этом году совершить небольшие путешествия смогут 8300 юных жителей Челябинской области. детей, проживающих в области.

Школьники, отмеченные за успехи в учёбе, творчестве и спорте, получат ваучеры, на которые смогут отправиться в мини-путешествие. Оно будет включать экскурсии и ночёвку в местах размещения. Таким образом, проект не только поощряет талантливых детей, но и стимулирует к развитию туристическую отрасль Челябинской области.

Свердловская область

Туристов ждут на Немайской прогулке, чтобы исследовать южную часть Свердловской области.

31 июля любителей туризма и путешествий приглашают на первую массовую летнюю прогулку по самой южной территории Сысертского городского округа и всей Свердловской области.

Участники прогулки смогут полюбоваться видами на огромное озеро Щелкунское, искупаться в чистых водоёмах близ сёл Аверино и Абрамово, побывать в одном из самых маленьких населенных пунктов Сысертского района — деревне Верхняя Боёвка, пройтись по тропам, где легко встретить косулю, белку, суслика и найти море ягод и грибов. В программе – посещение фермы, где готовят сыр по итальянским рецептам и пекут свежий хлеб, а ещё живут страусы и работает мельница.

Участие в любом маршруте возможно как пешком, так и на велосипеде. Протяжённость: 14, 21, 44 километра.

Культура

Свердловская область

В Екатеринбурге стартуют Царские дни: череда памятных торжественных событий, посвящённых памяти императора Николая II и его семьи.

Главными событиями традиционно станут ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови (место, где окончили свои дни члены Царской семьи и их подданные) и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме – места, где были уничтожены останки.

Ключевые события Царских дней:

14 июля, 12:00 - Молебен и открытие выставки «От покаяния к воскресению России» (ДИВС «Динамо» (Олимпийская набережная, 3, у станции метро «Динамо»).

15 июля, 18:30- Концерт колокольных звонов и вручение дипломов выпускникам Уральской школы звонарей (Храм «Большой Златоуст», Екатеринбург, ул. 8 марта, 17).

16 июля, 13:00 – Малый Крестный ход. От станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149-а), до Храма-на-Крови.

16 июля, с 11:30 до 14:10 - Форум Всемирного русского народного собора (при участии митрополита). Зал Маклецкого (Музыкальное училище имени П.И. Чайковского, ул. Первомайская, 22)

16 июля, 23:30 - Божественная литургия (Храм-на-Крови, на улице)

17 июля, 2:30 (примерно) - Царский крестный ход (от Храма на крови до монастыря на Ганиной Яме)

17 июля, 06:00 (время примерное, по прибытии в монастырь) - молебен святым Царственным страстотерпцамМонастырь на Ганиной Яме.

18 июля, 9:00 - Божественная литургия (монастырь во имя святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, г. Алапаевск).

Полная программа «Царских дней»: https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/07/01/67325/

Свердловская область

После двухлетней реконструкции открывается музейный комплекс «Северская домна» в Полевском. Теперь это современная и одна из самых ярких площадок для промышленного туризма в Свердловской области.

16 июля после масштабной реконструкции открывается музейный комплекс «Северская Домна» Северского трубного завода. Первая реконструкции прошла в середине 2000-х. Музей был открыт для посетителей в 2009 году. За время существования в нём побывало более 100 тысяч человек.

Музей исключительный. В числе экспонатов - доменная печь 1860 года, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Площадь музея - 8 тысяч квадратных метров. Миссия - сохранять индустриальное наследие металлургической отрасли в истории конкретного предприятия - Северского трубного завода.

Реконструкция проходила два года. Стояла задача превратить музей в многофункциональное пространство. Одно из основных направлений деятельности музея - развитие промышленного туризма. На Северском трубном заводе уже создали соответствующий маршрут «Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода». Он уже работает внутри корпоративных коммуникаций и бизнес-миссий, осенью откроется для туристов. Туристы смогут не только посетить музейный комплекс, но и увидеть действующее производство - электросталеплавильный и трубопрокатный цеха.

К открытию музея заработает экспозиция «Коммуникационная труба». Это работы из коллекции Галереи Синара Арт, их можно увидеть с 16 июля по 30 августа. На выставке будут представлены 52 работы художников второй половины XX века, где изображены индустриальные объекты Урала.

Ссылка на паблик музея: https://vk.com/severskaya_domna

Свердловская область

В Екатеринбурге и Арамильском городском округе пройдёт III Уральская триеннале декоративного искусства.

Сквозная тема триеннале - «Диалоги». Диалог художника и зрителя, художника с самим собой и с миром, все варианты взаимодействия формы и содержания в художественном произведении.

Одна из площадок расположена в городе-спутнике Арамиль, на территории Арамильской суконной фабрики. Она откроется 21 июля. Там представят лучшие работы студентов и преподавателей кафедры «Художественный текстиль» Института изобразительного искусства УрГАХУ.

Площадка Арамильской суконной фабрики выбрана не случайно. Музей города Арамиль реализует здесь грантовый проект «Нити х Нити». В середине XX века фабрика считалась одним из лучших текстильных предприятий Урала. В годы процветания на фабрике трудились около 3000 человек, это было главное градообразующее предприятие в окрестностях Арамили, сюда ехали учиться, а потом работать юноши и девушки с разных уголков России. Широко стал известен подвиг арамильцев, выпускающих в годы Великой Отечественной войны шинельное сукно, из которого была сшитая каждая четвёртая шинель солдата красной армии. В этом году суконная фабрика отметила бы 165-летие. Сегодня город-спутник Екатеринбурга развивает новый бренд «Арамиль-текстильная провинция Урала».

На выставках триеннале можно напрямую пообщаться с мастерами, познакомиться с их творчеством. География участников Уральской триеннале декоративного искусства – от Владивостока до Калининграда, от Ростова-на-Дону до Ханты-Мансийска.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале в десять раз увеличат размер специальной профессиональной премии в сфере культуры.

С этого года учреждения культуры Ямала смогут получить 1 миллион рублей вместо 100 тысяч на реализацию уникального творческого проекта. Сегодня «Событие года» - единственная в регионе награда, которая вручается по итогам года учреждениям культуры и детским школам искусств.

Евгений Колтунов, директор департамента культуры округа: «Те проекты, которые расширяют перечень предоставляемых услуг и максимально учитывают интересы населения, мы, безусловно, стараемся поддержать. Сейчас объём вознаграждения лауреату премии не сопоставим с её значимостью. Чтобы повысить престиж творческих профессий, усовершенствовать деятельность творческих коллективов мы предложили увеличить её размер. Данное предложение поддержал губернатор Ямала».

Премия вручается за творческий, образовательный и научный вклад в развитие и сохранение культуры, искусства и кино путем создания новых инструментальных, вокальных, хореографических, сценических произведений, изделий декоративно-прикладного искусства. А также за реализацию иных социально-культурных проектов, отличающихся новизной и оригинальностью, в течение текущего года.

Специальная профессиональная премия «Событие года» присуждается с 2005 года. В разные годы событием года становились проекты: «Хор родителей, обучающихся в МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой» из Салехарда, «Губкинская модельная библиотека – новый виток развития», «Театр. Быть или не быть…» и фестиваль современного искусства «Будь больше!» из Ноябрьска и другие.

Спорт

Челябинская область

В Челябинской области пройдёт массовый веломарафон «Большой камень-2022»

7 августа, на севере Челябинской области, ровно посередине между Челябинском и Екатеринбургом в тринадцатый раз стартует один из самых популярных на Урале веломарафонов «Большой камень».

Марафон традиционно пройдёт в живописных и опутанных легендами окрестностях Верхнего Уфалея. Название дано в честь скальной гряды Большой Камень, где пролегает самый интересный и сложный участок трассы.

Трасса содержит разнообразные участки рельефа, чтобы спортсмены и любители с разной подготовкой могли в полной мере насладиться марафоном и бороться за место на пьедестале.

В соревнованиях могут принимать участие профессиональные спортсмены и велосипедисты-любители. Дистанции - 36 км и 72 км.

Тюменская область

Ишимский тренер Олег Скаморовский награждён Орденом Дружбы

Указ о награждении за успешную подготовку российских спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в Токио, опубликован на сайте Кремля.

Олег Аркадьевич - тренер паралимпийца-легкоатлета Антона Прохорова, который выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в беге на 100 метров. Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды и поставил новый мировой рекорд.

Свердловская область

Житель села Глинское Режевского района организовал цирковую студию, где с удовольствием занимаются сельские ребята.

Пётр Иванович Чудаев приехал в Режевской район в 1998 году с Дальнего Востока (жена режевлянка, тут живут родственники) и в этом же году создал цирковую студию «Самоцвет».

Почти четверть века он учит ребят обращению с хула-хупами, жонглированию, акробатике. Участники делятся на старшую и младшую группы.

Пётр Чудаев - не профессиональный цирковой артист. По его словам, очень любит спорт и продолжает им заниматься. Сам легко крутит сальто и жонглирует гирями в стиле Валентина Дикуля.

Студия «Самоцвет» - постоянный участник региональных конкурсов, украшение любого концерта. Совсем недавно состоялся отчётный концерт цирковой студии, где каждый участник показал свои достижения.

Выступление студии оценила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Реж.

Такое направление творчества очень необычно для села, поэтому выступления «цирковых» всегда вызывают массу эмоций и сопровождаются ов