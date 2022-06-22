План основных мероприятий УрФО с 23 июля по 17 августа

Чем живут соседи?

ИННОПРОМ

Свердловская область / В Екатеринбурге пройдёт Международная выставка ИННОПРОМ-2022. Ключевые темы - импортозамещение и развитие кооперации Свердловская область / На Среднем Урале состоится Фестиваль Уральской кухни (23 июня – 7 июля; одна из площадок – стенд Свердловской области на ИННОПРОМЕ)

НП «Демография» (диспансеризация) / НП «Здравоохранение»

Свердловская область / На общественный транспорт в трёх уральских городах нанесут социальную рекламу с призывами пройти диспансеризацию Челябинская область / В районной больнице села Долгодеревенское Сосновского района заработал чат-бот для вызова врача маленьким пациентам

Продовольствие

Ямало-Ненецкий автономный округ / Летняя путина начнется во всех уголках Ямала

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Челябинская область / В Челябинской области сдается первая очередь проекта «Притяжение» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра/ Почти сто бизнес-проектов запустят в Югре выпускники Школы социального предпринимательства

Туризм

Челябинская область / Пресс-тур на презентацию экскурсионной программы «Старый новый завод» (25 июня) Челябинская область/ В Челябинской области запускается новая точка притяжения для туристов

Культура

Свердловская область / В Екатеринбурге состоится крупнейший музыкальный фестиваль России UralMusicNight. Планируются сто площадок, 300 тысяч гостей и три тысячи музыкантов (24 июня) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Концертно-театральный центр «Югра-Классик» создаст симфонический оркестр: 107 человек совсем скоро приступят к репетициям

Спорт

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В Югре пройдут гонки по гребле на обласах на Кубок губернатора Ханты-Мансийский автономный округ – Югра/ Жители города Урай намерены установить Всероссийской рекорд по отжиманиям(25 июня).

Праздники

Свердловская область / «Сабантуй-2022» отпразднуют 20 тысяч свердловчан 160 народностей, проживающих в регионе. Национальный праздник состоится на территории конноспортивного клуба «Белая лошадь» 3 июля Курганская область/ Плетение венков и шалаш Гадалки: в Зауралье устроят праздник Ивана Купалы.

ИННОПРОМ

Свердловская область

В Екатеринбурге пройдёт Международная выставка ИННОПРОМ-2022. Ключевые темы - импортозамещение и развитие кооперации

Тема ИННОПРОМА в этом году - «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Страна-партнёр - Казахстан. Участие в выставке подтвердили 15 государств.

Выставка разместится в трёх павильонах Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» на площади 50 тысяч квадратных метров. Деловая программа включает более 100 мероприятий.

Регистрация для всех участников ИННОПРОМа уже открыта. В этом году выставка будет открыта для посетителей, вход бесплатный.

ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 2010 года.

Свердловская область

На Среднем Урале с 23 июня по 7 июля состоится Фестиваль Уральской кухни

Фестиваль уральской кухни стартует в Екатеринбурге 23 июня. В гастрономическом празднике примут участие 30 заведений общепита, где представят гастросеты из локальных продуктов.

По условиям фестиваля, шеф-повара ресторанов разрабатывают меню из трёх традиционных уральских блюд и комплимента от шеф-повара. В каждом заведении будет создано своё оригинальное меню.

В дниИННОПРОМА на стенде Свердловской области екатеринбургские шеф-повара проведут мастер-классы. Шефы проекта Аутентичной уральской кухни Николай Семёнов («Зверобой») и Андрей Бова («Барборис») 5 июля приготовят три блюда: балык из судака с черемуховым хлебом, майонезом из черемухи с одуванчиковым медом и малосольным огурцом; обожженное филе оленя с компотом из груши, соусом из можжевельника, жимолости и кедровым орехом; мусс из ряженки с облепиховым бисквитом и глазурью из пихты со «снегом» из облепихи.

6 июля с мастер-классами выступят шеф-повара Денис Середкин (ресторан 1991), Максим Погадаев (гастробистро MOST) и Михаил Аракелов (Grand Buffet). В меню: ельчевская форель с малосольным огурцом и сметанным муссом; голубец из альпийского козленка с соусом из уральских корнеплодов; черемуховый бисквит с земляникой и муссом из клевера.

НП «Демография» (диспансеризация)

Свердловская область

На общественный транспорт в трёх уральских городах нанесут социальную рекламу с призывами пройти диспансеризацию

Брендированные трамваи, автобусы и троллейбусы появятся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Это часть широкомасштабной информационной кампании, которую запустил Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Ранее полномочный представитель Президента Владимир Якушев ставил задачу максимально нарастить объёмы диспансеризации. При этом, особое внимание обратить на трудоспособных людей в возрасте от 40 до 65 лет, которые в течение последних трёх лет не проверяли своё здоровье.

Организаторы специально выбрали маршруты, которые максимально приближены к городским поликлиникам.

В Екатеринбурге акция стартует 1 июля в 12:00 на конечной трамвайной станции у ЦПКиО на улице Ткачей. Там же будет организовано выездное медицинское обследование жителей в трёх мобильных комплексах (можно будет пройти флюорографию, маммографию и в целом первый этап диспансеризации; необходимы местная прописка, паспорт, СНИЛС и медицинский полис). Волонтёры в этот день будут раздавать в трамваях печатную продукцию и обращать внимание пассажиров, на какой остановке им будет удобнее сойти, чтобы проверить здоровье.

Организаторы - Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Свердловский областной медицинский колледж, Центральная городская больница №1, Противотуберкулезный диспансер и Свердловский областной онкологический диспансер при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области.

НП «Здравоохранение»

Челябинская область

В районной больнице села Долгодеревенское Сосновского района заработал чат-бот для вызова врача маленьким пациентам

Сервис задаёт вопросы, формирует заявку на вызов врача и направляет нужному специалисту. Чат-бот доступен в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте. Вызов врача можно оформить как с персонального компьютера, так и со смартфона.

Дмитрий Киреев, главный врач районной больницы Долгодеревенское: «Первичная медицинская помощь – то направление, в котором мы можем и должны внедрять цифровые технологии. Они позволяют быстро, точно и комфортно взаимодействовать, в данном случае, с родителями маленьких пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому. Для работы чат-бота выбраны доступные площадки, поэтому нет сомнений, что такой формат отправки заявки будет пользоваться популярностью».

Воспользоваться «умным помощником» в социальной сети ВКонтакте можно даже при нулевом балансе сотовой связи, поскольку эта соцсеть включена в Перечень социально значимых ресурсов.

В дальнейшем сервис планируют дополнять и совершенствовать. Чат-бот создан в сотрудничестве с разработчиком Сергеем Якуниным, специализирующемся на подобных цифровых проектах.

Продовольствие

Ямало-Ненецкий автономный округ

Летняя путина начнется во всех уголках Ямала

На Ямале к летней путине (интенсивному лову рыбы) подключатся все рыбодобытчики. Последними – предприятия, расположенные в отдалённых северных поселках.

Сейчас промысел ведётся в обширной соровой системе Нижней Оби и многочисленных озёрах. Промысловики активно вылавливают щуку, язя, плотву и другие частиковые виды рыб. С начала летней путины объём вылова составил более 70 тонн рыбы, наибольший объём освоили Горковский рыбоводный завод, сельскохозяйственное предприятие «Мужевское», МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие».

Всего промышленный вылов на Ямале ведут более ста предприятий различных форм собственности. С начала года суммарный вылов составил 1100 тонн.

Региональные рыбоперерабатывающие предприятия полностью готовы к поступлению рыбы от промысловиков. За четыре месяца 2022 года объём выпуска готовой продукции составил 630 тонн, из них 260 тонн – консервы.

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Челябинская область

В Челябинской области сдается первая очередь проекта «Притяжение»

«Притяжение» – масштабный девелоперский проект комплексного развития территории в Магнитогорске. Проект инициирован председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым.

Проект ориентирован на создание единого пространства, где будут расположены современные спортивные, музейные, образовательные и культурные, развлекательные и рекреационные объекты. Общая площадь развиваемой территории – 400 гектаров. Строительные работы на площадке стартовали весной 2021 года. В июле будут сданы объекты первой очереди: фудмолл, информационный центр, центральная входная группа с фонтаном.

С конца 2018 года проект сопровождает центр «Мой бизнес» (работает по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). Специалисты консультировали инвесторов по комплексу мер поддержки, помогали проработать запрос в Министерство транспорта России по созданию дорожной инфраструктуры парка. Сейчас – оказывают информационную поддержку, подбирают необходимые инструменты для завершения проекта в короткие сроки.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Почти сто бизнес-проектов запустят в Югре выпускники Школы социального предпринимательства

Студия мультипликации, центр детских профессий, резиденция для пожилых и еще около сотни бизнес-проектов разработали югорчане в Школе социального предпринимательства.

Курс проходил в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске в очном формате. Ещё две группы обучались онлайн. Организатор Школы – Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» при поддержке Фонда «Наше будущее».Обучение было бесплатным.

Курс помог слушателям разобраться с бухгалтерией, налогами, маркетингом, рассчитать финансовую модель, узнать о мерах поддержки.

По итогам слушатели разработали 94 бизнес-проекта. Почти половина инициатив уже действует. Остальные – на стадии запуска.

Евгения Агзамова открыла палаточный военно-спортивный городок ещё в 2020 году. Он работает в Шапше Ханты-Мансийского района. В лагере занимаются дети от 8 до 17 лет. Смена длится десять дней, за это время воспитанники лагеря проходят физическую и базовую военную подготовку. Проект уже успел получить статус социального предприятия и товарный знак «Сделано в Югре!». Предприниматель работает по программе Ростуризма и предоставляет кэшбек 50% на приобретение путевки. После обучения Евгения вместе с другими выпускниками курса получила сертификат о прохождении Школы социального предпринимательства. С ним предприниматель сможет заявиться на господдержку, в том числе на гранты.

Наталья Янчева также пришла в Школу с готовым проектом. Её музей Рождества уже успел получить грант губернатора для физических лиц. На курсе она придумала, как сделала музей отличным от подобных проектов в России и других странах.

Туризм

Челябинская область

Пресс-тур на презентацию экскурсионной программы «Старый новый завод»

Маршрут пролегает по территории действующего предприятия – Кыштымского машиностроительного объединения. Завод был основан Никитой Демидовым в 1757 году как железоделательный и чугонолитейный. Экскурсионную программу разработали на средства Фонда президентских грантов.

Во время пресс-тура будет возможность записать комментарий главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой по актуальной ситуации с реконструкцией объекта культурного значения федерального масштаба «Белый дом» https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-kyshtyme-otrestavriruyut-belyy-dom-i-otkroyut-v-nem-muzey-demidovyh.

Челябинскаяобласть





Виюлеофициальнозавершитсяинвестиционныйпроектпостроительствуоздоровительногокомплексастермальнымбассейном «Таганай». Помощьвреализациипроектаоказалцентр «Мойбизнес».

Инвестиционныйпроектреализуеткомпания«РОСоружие». Он предусматриваетстроительствопансионата, ресторанногокомплекса, атакжетермальногобассейнаврамкахоздоровительногокомплекса. Объёминвестиций - 300 млнруб., количествосоздаваемыхрабочихмест – 50.

Музыка

Свердловская область

В Екатеринбурге состоится крупнейший музыкальный фестиваль России UralMusicNight. Планируются сто площадок, 300 тысяч гостей и три тысячи музыкантов.

На проспекте Ленина перед зданием УрФУ традиционно зазвучат «Арии с балкона». Солисты «Урал Опера Балет» исполнят отрывки из произведений Джузеппе Верди, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини и других классиков.

Свердловская государственная детская филармония подготовит площадку «Мюзикл без границ в Екатерининском зале». Труппа «Театра Мюзикла» продемонстрирует дивертисмент песен из мировых постановок.

В Городском Доме музыки будут работать сразу две площадки. В музее истории Екатеринбурга на сцене «Музыка в музее» выступят хоры.

В Свердловском мужском хоровом колледже на сцене «Новая музыка в зале с витражами» можно будет услышать современную академическую музыку.

Accademiaelegante – музыка для гурманов, сохраняющих традиции российских и европейских салонов. Шедевры ансамблевой музыки, звучание трио и квартетов. Площадка – Большой зал Дома Кино.

В Историческом сквере запланировано выступление певицы МакSим.

Вэтом году фестиваль UralMusicNight стал более доступным для людей с особенными потребностями. Организаторы обратились за консультационной поддержкой к команде экспертов в сфере инклюзии InclusiveEvent, которая адаптирует городские фестивали и массовые акции для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря сотрудничеству в команде волонтёров фестиваля появилась команда, прошедшая обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Добровольцы имеют практический опыт, они готовы помочь и знают, как это сделать корректно. Люди, которым нужна помощь в посещении площадок фестиваля, могут позвонить по номеру +7-922-168-1901.

Кроме этого, люди с особенными потребностями могут пройти регистрацию на сайте InclusiveEvent и указать там, какая именно помощь им необходима во время фестиваля. После обработки заявки организаторы подготовят всё необходимое, чтобы сделать пребывание гостя на площадке безопасным и комфортным.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Главная культурная площадка Югры – концертно-театральный центр «Югра-Классик» создаст симфонический оркестр: 107 человек совсем скоро приступят к репетициям

Существующий сейчас духовой оркестр дополнится музыкантами-струнниками. Уже ведутся подготовительные работы по созданию симфонического оркестра, приглашён специалист для проработки концепции – Данияр Соколов, музыкальный руководитель театра и главный дирижер оркестра Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель молодежного оркестра «Sforzando».

Екатерина Пынзарь, директор КТЦ:«В следующем году в регионе будет открыто высшее профессиональное учебное учреждение в области культуры, тем самым мы создаём будущие рабочие места для талантливых выпускников учебного учреждения. В проекте развития «Югра-Классик» - запланированы концерты симфонического оркестра с участием студентов в качестве солистов. Это редкая практика для регионов России».

Создание симфонического оркестра Югры поспособствует сохранению и развитию отечественных и мировых профессиональных традиций музыкального искусства, повысит уровень молодых музыкантов, привлечет профессиональных исполнителей в коллективы и даст им возможность построить карьеру в сфере культуры Югры. Также это поможет развитию межрегиональных и международных культурных и образовательных связей.

Кроме того, планируется создание творческой школы «Югорская Оркестровая академия» для анализа профессионального мастерства музыкантов из Югры и подбора кандидатов в коллектив.

Екатерина Пынзарь:«С августа в учреждении также появится новый член команды – художественный руководитель, такая практика используется в крупных театрах и филармониях, его главной задачей станет создание художественной концепции учреждения, более академической. Мы хотим говорить с аудиторией о высоком искусстве».

Спорт

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Югре пройдут гонки по гребле на обласах на Кубок губернатора

Эти соревнования - визитная карточка региона, проводится ежегодно с 2001 года. Традиционно гонки на обласах состоят из массовых стартов мужчин и женщин, индивидуальных заплывов в разных возрастных категориях и эстафеты. Состязаниям предшествует традиционный праздник ханты и манси – поклонения духу Вит Хону. Ни один рыбак без этого ритуала не спустится на воду, и ни одна хозяйка не отпустит своего мужа на реку.

Гости и участники также могут побывать на празднике Ивана Купалы и поболеть за спортсменов открытого окружного фестиваля традиционной борьбы финно-угорских народов нюл-тахли.

Водные старты сопровождаются дегустацией блюд хантыйской кухни, национальными играми и забавами, будет работать выставка-продажа югорских сувениров.

Соревнования пройдут с 1 по 4 июля на территории базы туризма и отдыха «Сказка» Нефтеюганского района.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Жители города Урай намерены установить Всероссийской рекорд по отжиманиям.

Штурмовать достижение урайцы планируют в День города - 25 июня. Для фиксации рекорда в Урай приедет эксперт «Книги рекордов России». Участие в акции примут около тысячи человек. Предполагаемый рекорд - 57тысяч отжиманий.Продолжительность мероприятия – восемь часов.За один подход участие могут принимать от 1 до 20 человек. Участники рекорда будут выполнять отжимания от пола синхронно.

Праздники

Свердловская область

«Сабантуй-2022» отпразднуют 20 тысяч свердловчан 160 народностей, проживающих в регионе. Национальный праздник состоится на территории конноспортивного клуба «Белая лошадь» 3 июля.

Концерт откроют известные профессиональные артисты Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Будут работать национальные подворья, где гости познакомятся с культурой татарского и башкирского народа, попробуют угощения, поиграют на музыкальных инструментах, примерят национальные костюмы. На праздник приедут татарские и башкирские мастерицы из разных концов области.

В этот же день пройдут конноспортивные состязания, соревнования по национальной борьбе корэш, конное шоу, а также концертная программа любительских национальных коллективов Свердловской области.

Сабантуй – это старинный татарский и башкирский праздник. Истоки празднования уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Об этом свидетельствует его название: сабан означает «яровые», или в другом значении, – «плуг», а туй – «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова сабантуй – торжество в честь завершения сева яровых.

Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же – в честь их окончания (в июне). В Екатеринбурге праздник проводится уже более 80 лет, и единственное время, когда он не проходил – годы Великой Отечественной войны и пандемия коронавируса.

Курганская область

Плетение венков и шалаш Гадалки: в Зауралье устроят праздник Ивана Купалы.

Праздник пройдёт в селе Частоозёрье 9 июля с 14:00. Гостям обещают торговые ряды, улицу мастеров, народные игры и хороводы, площадку «Плетение венков», уголок травника и шалаш Гадалки.

Не обойдётся без выступлений творческих коллективов районов Курганской области.

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