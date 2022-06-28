План основных мероприятий УрФО с 30 июня по 23 июля

Экология

Ямало-Ненецкий автономный округ / На Ямале в дикую природу выпустят пять стерхов (белого журавля) – выпуск с 30 июня по 2 июля Ямало-Ненецкий автономный округ / На Ямале в Год экологии продолжаются работы по восстановлению популяций сиговых видов рыб. С Собского рыбоводного завода в Тазовский доставят молодь муксуна

НП Жильё и городская среда

Свердловская область / В посёлке городского типа Верхние Серги состоится торжественный пуск новых очистных сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод – 7 июля

Здравоохранение

Челябинская область / На здравпункте Магнитогорского металлургического комбината стали использовать тейпирование для профилактики болезней костно-мышечной системы у сотрудников. Тюменская область / Тюменский завод начнёт выпуск противоракового препарата Ханты-Мансийский АО – Югра / Помощник для сердца: в Сургутском кардиоцентре имплантировали первый оптимайзер - устройство для модуляции сердечной деятельности. В Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов введено в эксплуатацию новое оборудование: моторизированный костюм – экзоскелет

АПК

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Сельскохозяйственные товаропроизводители получат субсидии из бюджета города за счёт окружных субвенций

Образование

Тюменская область / В Тюменской области стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

Туризм

Челябинская область / На Южном Урале растёт спрос на агротуризм Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В Югре появилась новая точка туристического притяжения – этностойбище: гости смогут погрузится в культуру коренных народов Севера, а сам проект станет частью образовательной программы для местных школьников

Семья

Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО / В День семьи, любви и верности в регионах УрФО будут чествовать юбиляров супружеской жизни – 7 и 8 июля

КУЛЬТУРА

Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Ханты-Мансийский АО - Югра / В регионах УрФО - череда летних фестивалей:

- В Свердловской области, в городе Арамиль пройдёт текстильный фестиваль «Солнце в нитях» - 2-3 июля;

- В посёлке Висим (Свердловская область) состоится «Гуляние на горе Шихан» - 2 июля

- На Южном Урале пройдет V Всероссийский Бушуевский фестиваль: единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия – 15-17 июля

- В Арамили (Свердловская область) - семейный фестиваль «Казаки Урала» - 16 июля;

- В Ханты-Мансийске пройдёт большой городской Пикник ХМ – 16 июля

- В Курганской области - съезжий праздник «Эстафета веков – Крестовско-Ивановская ярмарка» - 23 июля.

Спорт

Свердловская область / В Карпинске состоится ежегодный горный марафон «Конжак»: участники поднимутся на высшую точку Свердловской области (заявилось более тысячи участников) – 2 июля

15. Челябинская область / Первенство России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: на Южный Урал приедут 75 параспортсменов из 16 регионов страны – 1-5 июля.

Экология

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале в дикую природу выпустят пять стерхов (белого журавля)

На Ямал прибудут краснокнижные стерхи, которых выпустят в дикую природу в Куноватском заказнике (Шурышкарский район). На птицах установлены GPS-передатчики, оснащённые спутниковым каналом связи. Это необходимо для отслеживания их миграционных путей в реальном времени.

С 2019 года на Ямале реализуется проект по восстановлению численности популяции обского стерха. За это время на территории Куноватского заказника выпустили в дикую природу 13 птиц. Западносибирские стерхи - индикатор экологического благополучия России. В рамках сотрудничества по проекту Китай на безвозмездной основе предоставляет спутниковые GSM-передатчики для птиц, которые позволят оценить успех их адаптации к дикой природе.

В конце года выйдет в свет новое издание Красной книги Ямала. В неё войдут 153 вида, требующие особого внимания ученых. Это 3-е издание Красной книги Ямала, она переиздаётся каждые 10–12 лет. Из научно-популярного издания в новой редакции исключат два охраняемых вида: малого лебедя и подкаменщика обыкновенного. По мнению специалистов, они практически восстановили свою численность и более не требуют особой охраны. Однако на ближайшее десятилетие в книге пропишутся три новых вида: лесной гуменник, голец озера Большое Щучье и таймень. Из того, что появилось на территории округа и было внесено в Красную книгу, – атлантический морж.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале в Год экологии продолжаются работы по восстановлению популяций сиговых видов рыб. С Собского рыбоводного завода в Тазовский доставят молодь муксуна

Партию молоди муксуна привезут из посёлка Харп в Тазовский район для доращивания в садковой линии Тазовского рыбоводного завода. Применение технологии доращивания в садковых линиях позволяет выращиваемой молоди плавно встроится в естественную среду при выпуске из садков, тем самым повышается их выживаемость. В реку Таз подрощенную молодь планируют выпустить в середине июля и в августе.

Всего в этом году Собский рыбоводный завод планирует выпустить 13 млн штук молоди мускуна. На заводе инкубируется 20 млн штук оплодотворённой икры муксуна, из них 11 млн штук были доставлены из Тюменской области.

В 2021 году предприятие выпустило около 13 млн штук молоди муксуна и чира. Кроме того, в посёлке Тазовский был открыт завод по разведению молоди сиговых видов, который планирует ежегодно выращивать и выпускать в реку Таз порядка 1,8 млн мальков муксуна и чира.

Андрей Рубашин, первый заместитель директора департамента АПК ЯНАО: «Тазовский завод – яркий пример, когда правительство и бизнес работают вместе, чтобы сообща решать задачи по сохранению ценных видов водных биоресурсов. Новое предприятие усилит деятельность по зарыблению водоемов округа, а также создаст в районе дополнительные рабочие места».

На новом заводе оборудованы 24-садковая линия, цех, административно-жилой блок и крематор для биологических отходов. На предприятии установлено самое передовое оборудование. Рыбоводы отработали технологию подращивания молоди в садках до более крупной навески. Специалисты отметили высокую выживаемость и приспосабливаемость мальков к естественным условиям после выпуска.

Жильё и городская среда

Свердловская область

В посёлке городского типа Верхние Серги состоится торжественный пуск новых очистных сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Построенные за два с небольшим года очистные сооружения представляют собой комплекс инженерных сооружений, где все образующиеся сточные воды возвращаются в начало технологического цикла и по качеству соответствуют нормативам для сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения.

Сейчас сточные воды поступают в канализационную насосную станцию, расположенную на территории недействующих очистных сооружений - до 1970-х годов там осуществлялось отстаивание и хлорирование сточных вод. В 1976 году построили новые очистные сооружения производительностью 3300 куб. м/сутки. Реконструкции с тех пор не было, износ оборудования – 90 процентов. Очищенные стоки значительно превышают предельно допустимые концентрации вредных веществ для водоёмов рыбохозяйственного назначения.

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о строительстве новых очистных сооружений с высоким уровнем энергоэффективности оборудования. Была направлена заявка на включение в финансирование в Фонд содействия реформированию ЖКХ - она получила одобрение.

Здравоохранение

Челябинская область

На здравпункте Магнитогорского металлургического комбината стали использовать тейпирование для профилактики болезней костно-мышечной системы у сотрудников.

Программу «Профилактика заболеваний костно-мышечной системы» на здравпункте коксохимического производства ММК запустили в феврале. За пять месяцев в ней приняли участие около ста работников металлургического комбината. Ещё тридцать получат лечение клейкими лентами в ближайшие дни.

Ольга Постолаке, заведующая кабинетом ЛФК Центральной клинической медико-санитарной части: «При нанесении тейп слегка приподнимает кожу в месте фиксации, улучшая микроциркуляцию участка. Самостоятельно начинают работать соединительная ткань, кровеносные сосуды и мелкие капилляры, высвобождаются нервные окончания. Ткани, находящиеся в посттравматическом состоянии, распрямляются, а мышцы изменяют свое положение. Тейп влияет на биомеханику движений и корректирует ее».

Тейпы напоминают большие лейкопластыри, их действие направлено на симптоматическое лечение, профилактику и реабилитацию травматических повреждений мышц и связок.

Многие отмечают улучшение состояния уже через несколько дней ношения тейпов. Их профессии связаны с тяжелым физическим трудом, а значит, есть необходимость в профилактике заболеваний костно-мышечной системы.

Тюменская область

Тюменский завод начнёт выпуск противоракового препарата

«Фармасинтез-Тюмень» проводит третью стадию клинических исследований противоракового препарата PF-114, а после займётся его выводом на рынок. Инновационный препарат третьего поколения для лечения лейкоза, который не поддаётся терапии препаратами первого и второго поколений, разработала российская компания «Фьюжн Фарма».

По соглашению, «Фармасинтез-Тюмень» проведёт последние испытания эффективности медикамента до конца 2023 года, а в 2024 году начнёт поставлять его по всему миру.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Помощник для сердца: в Сургутском кардиоцентре имплантировали первый оптимайзер - устройство для модуляции сердечной деятельности.

Уникальную технологию освоил интервенционный аритмолог окружного кардиологического диспансера, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Илья Силин.

Оптимайзер - устройство для модуляции сердечной деятельности. За сложным определением – шанс для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) значительно повысить качество и продолжительность своей жизни. Прибор, который помещается на ладони и весит около 70 г, имплантируется в условиях рентгеноперационной в подключичную область. Пациент при этом находится в сознании, вся процедура длится не более полутора часов.

Илья Силин, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции: «Оптимайзер внешне напоминает кардиостимулятор, но у него совершенно иной принцип работы. Непосредственно в сердце (в межжелудочковую перегородку) имплантируется два электрода, и семь часов в день аппарат наносит электрические стимулы с высокой амплитудой. Благодаря воздействию тока происходит постепенное восстановление сердечной мышцы - обратное ремоделирование. Другими словами, хроническая сердечная недостаточность, при которой крайне высок летальный исход, не просто прекращает прогрессировать. Сердце начинает восстанавливать свои естественные функции. Повышается фракция выброса, увеличивается сила сердечных сокращений. Для людей, которые страдают ХСН годами, имплантация оптимайзера - возможность буквально вдохнуть полной грудью»

Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера, заслуженный врач России: «Имплантация оптимайзера — это прорыв в лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Это новый шаг в развитии высокотехнологичной медицинской помощи для югорчан. Методика применяется в основном в крупных федеральных центрах. Теперь она есть и в Сургуте. Первые два пациента (50 и 48 лет) после операции чувствуют себя хорошо и выписаны домой. Наши аритмологи будут наблюдать за их состоянием».

Быть внимательным к состоянию своего здоровья предстоит и самим пациентам. А также следить за работой оптимайзера - его необходимо еженедельно заряжать. В комплекте идёт беспроводной прибор, который подносят к грудной клетке - в то место, куда имплантирован «сердечный помощник». Пациент может заряжать оптимайзер самостоятельно в домашних условиях.

На базе Сургутского кардиоцентра создан Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Задача центра - помощь пациентам, у которых заболевание протекает тяжело или есть сопутствующие патологии. Таким людям требуется персонифицированный контроль и регулярное наблюдение у кардиолога. За первый год работы центра на базе Сургутского кардиоцентра, экспертную помощь врачей получили 16 тысяч югорчан из Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов.

Ещё одна задача Центра управления рисками – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Формат диагностики одного дня позволяет пройти комплексное обследование за несколько часов, что особенно удобно для иногородних пациентов. Управление сердечно-сосудистыми рисками – часть масштабной стратегии по снижению смертности от болезней системы кровообращения в стране.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов введено в эксплуатацию новое оборудование: моторизированный костюм - экзоскелет.

Это новейший инструмент роботизированной механотерапии, предназначенный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, наступивших в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Оборудование позволяет пациенту-колясочнику подняться в полный рост, передвигаться по ровной местности, лестнице.

В естественном для человека вертикальном положении все внутренние органы занимают положенное им место, нормализуется обмен веществ, улучшается общее состояние.

АПК

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Сельскохозяйственные товаропроизводители получат субсидии из бюджета города за счёт окружных субвенций

Средства пойдут на возмещение части фактически понесённых затрат - на поддержку и развитие растениеводства и животноводства.

В числе получателей - крестьянское (фермерское) хозяйство Ары Гензеловича Петросяна. Его ферма существует с 2007 года, основные направления - мясомолочное животноводство и свиноводство. В 2022 году фермер расширил производство - занялся птицеводством. По итогам прошлого года хозяйство произвело 63 тонны мяса свиней, 12,5 тонн мяса крупного рогатого скота и 75 тонн молока.

Дополнительно фермер выращивает картофель и овощи в открытом грунте.

Кроме этого, субсидию получит предприятие «Зелёный мир». В этом году у компании юбилей - 20 лет. Предприятие специализируется на выращивании зеленных культур, огурцов и рассады, в том числе цветочной. Продукция имеет обязательные декларации соответствия. В прошлом году предприятие произвело 100 тонн зеленных культур и 90 тонн огурцов. Продукция реализуется не только на территории Нягани, но и в соседних городах.

Хозяйство владеет круглогодичными теплицами с хозяйственными блоками, общей площадью 3 тысячи кв. м. Штатная численность рабочих на предприятии – пять человек.

Образование

Тюменская область

В Тюменской области стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

Решение о выплатах школьникам, блестяще сдавшим экзамены, принял губернатор региона Александр Моор: «Я думаю, это будет добавка к семейному бюджету. Надеюсь, они смогут поступить на бюджетные места. Если нет, смогут этими деньгами частично оплатить обучение. Труд и усилия школьников должны быть вознаграждены».

В Тюменской области в этом году уже есть 39 стобалльников и первая выпускница, которая получила 200 баллов по истории и русскому языку – это Асель Исалимова из Ишима.

Туризм

Челябинская область

На Южном Урале растёт спрос на агротуризм

Южноуральская экоферма «Семейное подворье» получила грант «Агротуризм» Минсельхоза России. Благодаря гранту на ферме уже в этом году появятся гостевые домики, банные чаны и квадроциклы. Таким образом, туристы с детьми смогут не только посетить контактный зоопарк, приобрести натуральную свежую продукцию, но и остаться с ночёвкой.

От Челябинской области было подано три заявки, и заявка фермера Елены Мокиной оказалась среди 51 победителя грантового конкурса. Экоферма «Семейное подворье» находится вблизи Челябинска, в посёлке Садовом Сосновского района. Ферма включает в себя детскую игровую площадку, большой контактный зоопарк, баню, мангальную зону, стилизованное кафе «Хоббит» и фирменный магазин, где можно приобрести яйца, мясо птицы и кролика. Ежемесячно подворье посещают около 300 взрослых и детей. В перспективе возле «Семейного подворья» появится ландшафтный парк со скульптурами.

Грант «Агротуризм» – новая форма поддержки сельхозпроизводителям от Министерства сельского хозяйства России. Сумма гранта составляет до 10 млн рублей в зависимости от доли софинансирования. Полученные средства можно направить на приобретение и строительство средств размещения, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, их подключение к инженерным сетям, приобретение туристического оборудования и техники, благоустройство территории.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Югре появилась новая точка туристического притяжения – этностойбище: гости смогут погрузится в культуру коренных народов Севера, а сам проект станет частью образовательной программы для местных школьников

Сургутский район обладает хорошей базой для развития этнотуризма. Древняя культура северных народов всегда вызывает огромный интерес у жителей и гостей региона. Теперь с ней можно познакомиться в посёлке Барсово.

На этностойбище можно побывать в чуме, прокатиться на оленьей упряжке, узнать секреты национальной кухни, послушать мифы и сказки коренных народов. Познакомиться с культурами коренных малочисленных народов Севера - хантов и манси, - а также с казахскими традициями.

Проект станет частью образовательной программы для местных школьников. Он направлен на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и профилактику экстремизма. Реализован при помощи государственно-частного некоммерческого партнерства (общественная организация «Казахская национально-культурная автономия «Атамекен» получила субсидию на реализацию проекта «Знакомство с культурами», благодаря которой было построено «этностойбище» и размещена казахская юрта).

Семья

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ

В День семьи, любви и верности в регионах УрФО будут чествовать юбиляров супружеской жизни

На Ямале торжественные мероприятия пройдут 7 июля.

В 2020 году губернатор Дмитрий Артюхов принял решение о поощрении семейных пар за долголетнюю совместную жизнь. Семьи-юбиляры имеют право обратиться за единовременной выплатой, равной сумме супружеского стажа. Супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, будет предоставлена выплата от 50 до 70 тысяч рублей соответственно.

С июля 2020 года региональные выплаты получили 507 пар-юбиляров (по состоянию на 1 июня): 50-летний юбилей отметили 424 пары, 55 летний - 62 пары, 60-летний - 16 пар, 65 –летний – 4 пары, 70-летний – 1 пара.

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 8 июля супружеские пары наградят «За любовь и верность».

В День семьи, верности и любви 50 семей-юбиляров, состоящие в законном браке от 45 до 55 лет, получат почётные грамоты и подарки.

Супруги Юферовы в этом году отмечают «изумрудную свадьбу»: 55 лет совместной жизни. В Нягани живут с 1986 года. Анатолий Иванович посвятил жизнь строительству (СМУ-12, Промстрой), Нина Васильевна более 40 лет проработала бухгалтером. У них две дочери, два внука и одна внучка. Чета увлекается скандинавской ходьбой и садоводством.

Семья Устиновых отмечает 50-летний семейный юбилей. Они переехали в Нягань в 1980 году. Владимир Иванович принимал участие в строительстве города, Татьяна Ивановна трудилась в социальной сфере. Плодами их любви стали трое детей и семеро внуков.

Досуг

Челябинская область, Свердловская область, Кургансккая область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

В регионах УрФО - череда летних фестивалей

В Свердловской области, в городе Арамиль пройдёт текстильный фестиваль «Солнце в нитях»: на Арамильской суконной фабрике соберутся более сотни лучших мастеров-текстильщиков.

Это первый проект по формированию ремесленного бренда территории в Свердловской области. Арамиль обещает стать текстильной провинцией Урала.

Площадка организована для продвижения ремесленников, их изделий и личных брендов мастеров в месте, которое отличается силой текстильных традиций. Уникальность проекта - в сочетании исторических корней ткачества на Урале, производства различных видов текстиля на бывшей суконной фабрике в Арамили с современными трендами работы с текстилем.

В программе - пленэр на набережной реки Исеть учащихся Детской школы искусств города Арамиль; ярмарка мастеров (прядение, ткачество, вязание, вышивка, валяние, текстильные изделия, авторская одежда); демонстрация авторских коллекций из текстиля «Текстили-Стили» (заявлено 14 подиумных показов); обрядовый праздник «Ситцевая свадьба по-арамильски»; конкурсы ремесленников, выставка работ из текстиля мастеров Урала, фотосессия участников фестиваля для каталога ремесленников, работающих с текстилем (каталог будет выпущен по итогам мероприятия); мастер-классы, развлекательная программа для детей и экскурсии по территории фабрики (запись по телефону +7-953-828-9705).

В посёлке Висим (Свердловская область) состоится «Гуляние на горе Шихан» - ежегодный областной фестиваль-конкурс народного творчества. Обещают блюда по старинным рецептам, национальные подворья и народные забавы.

Место проведения фестиваля выбрано неслучайно. Исторически посёлок Висим негласно делится на три «конца»: кержацкий, туляцкий и хохлацкий - каждый со своими особенностями жизни, бытом и ремёслами. Именно их в своем произведении «Приваловские миллионы» описал уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Писатель долгое время жил в Висиме, сохранился его дом, где сейчас располагается музей.

На Южном Урале пройдет V Всероссийский Бушуевский фестиваль: единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия

Знаменитые оружейники Урала, талантливые мастеровые и деятели декоративно-прикладного искусства соберутся в Златоусте, чтобы представить самое интересное и поразительное в области оружейного производства.

Фестиваль разбит на три направления: металл, дерево и огонь. Традиционно будет работать «Город мастеров», где представят произведения живописи, оружейного и декоративно-прикладного искусства, сувениры и народные промыслы.

15 июля на фестивале пройдёт конференция «Бушуевские чтения»-2022 (секция «Во славу Российского оружия».

Открытие фестиваля: 16 июля в 12:00. Торжественное закрытие - 17 июля в 15:00.

В концертной программе примут участие звонарь Вадим Мартовой, народный ансамбль казачьей песни «Дубрава» (г. Челябинск), коллектив уральских ложкарей «Парни Саб ЛОЖКИ» (г. Екатеринбург) и другие ансамбли.

16 июля в Арамили (Свердловская область) - семейный фестиваль «Казаки Урала». Праздник внесён в реестр значимых событий 2022 года в Свердловской области.

Фестиваль пройдет в формате Open-air и покажет самобытные традиции, культуру, фольклор казаков. Запланированы экскурсии по настоящему Казачьему острогу для детей и взрослых, впечатляющие казачьи бои и демонстрация боевых искусств, показательные выступления кадетских корпусов по джигитовке и фланкировке, презентации казачьей культуры и быта, показ мод народных и казачьих костюмов ХVII – ХVIII века, концерт с уникальным казачьим и народным фольклором.

На празднике также организуют ярмарку фермерских продуктов и изделий народных промыслов.

В Ханты-Мансийске 16 июля пройдёт большой городской Пикник ХМ - ежегодный фестиваль, который проводится с 2015 года (за исключением последних двух лет).

Будет работать лекторий, детская зона, фуд-корт, аллея мастеров, спортивная площадка, аллея красоты и здоровья, музыкальная площадка.

На мероприятии ожидается порядка 5000 гостей. География участников обширна: города Югры, Краснодар, Курган, Тюмень, Тобольск, Омск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

На фестиваль поступило 173 заявки на участие, треть из них - на Аллею мастеров. Ежегодно 15 процентов выручки от продажи изделий Аллеи мастеров организаторы передают на благотворительность. За пять лет удалось собрать средства для шести ребят.

«ПикникХМ» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и администрации города Ханты-Мансийска.

Жителям и гостям Курганской области предлагают окунуться в атмосферу Средневековья: в регионе пройдёт съезжий праздник «Эстафета веков – Крестовско-Ивановская ярмарка». Можно будет предлагают прокатиться в телеге, поболеть за косарей и попробовать свежие фермерские продукты.

В XVII веке Кресто-Ивановская ярмарка, проходившая вблизи Шадринска, была одной из крупнейших летних ярмарок Зауралья. 23 июля в регионе попробуют воссоздать праздничную атмосферу средневековых ярмарок.

В 8 утра недалеко от деревни Крестовское (Шадринский район, поляна возле Храма Иоанна Предтечи) начнут работу торговые, концертные, игровые, спортивные и другие площадки Крестовско-Ивановской ярмарки. В 10:00 - торжественное открытие праздника с вручением медалей «За любовь и верность» семьям Шадринского округа, которые отмечают юбилейные даты совместной жизни. Гостей ярмарки ждут выступление ансамбля цыганской песни «Ягори», концерт Ярамира Низамутдинова – ведущего солиста театра «Санкт-Петербург опера», ансамбля «Цветень», творческих коллективов и солистов региона.

Организаторы обещают ремесленную выставку-распродажу, сельскохозяйственную выставка предприятий малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, выставку изделий народных мастеров. Кроме этого, запланирован пройдёт зрелищный «Турнир косарей». Гости также смогут прокатиться в телеге, покататься верхом на верблюде, пони, лошади и осле.

Спорт

Свердловская область

В Карпинске состоится ежегодный горный марафон «Конжак»: участники поднимутся на высшую точку Свердловской области.

Пробег проводится в горно-таёжной местности. Первая половина дистанции (21 км) завершается подъёмом на гору Конжаковский Камень. Оставшееся расстояние (21 км) – возвращение назад по тому же маршруту. Гора Конжаковский Камень (1569 метров) – высшая точка Свердловской области.

В этом году горный марафон «Конжак» проводится в 25 раз (в 2020 и 2021 годах не проводился из-за пандемии коронавируса). История марафона началась с небольшого объявления в краснотурьинской газете «Заря Урала» 23 июня 1996 года, где сообщалось о планируемом забеге на гору. В первом марафоне поучаствовали 14 человек. На следующий год на старт вышел 121 участник, в том числе известные краснотурьинские спортсмены.

Как отмечают родоначальники марафона, самым важным и определяющим для будущего развития «Конжака» явилось участие в нём детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам: на старт вышли не только воспитанники разных возрастов, но и их преподаватели. Успешное преодоление дистанции многими лыжниками позволило марафону войти в первую десятку Российского рейтинга марафонов. На третий год на «Конжак» приехали марафонцы из 23 городов России, Германии, Казахстана. Еще через год на трассе появились чемпионы России, Европы, мира. Затем марафон обрёл спонсоров – Богословский алюминиевый завод. В 2003 году «Конжак» занял первое место в стране по количеству участников.

За четверть века в забеге поучаствовали чемпионы мира, Европы, России в беге на 100 км и суточном беге, победители сверхмарафона «Комрадс» (ЮАР), альпинисты, восходившие на Эверест, Макалу, Лхозце, Жанну, чемпионы мира по ориентированию, лыжным гонкам и полиатлону, а также марафонцы, лыжники, биатлонисты, конькобежцы, хоккеисты, триатлонисты, боксеры, борцы, пловцы, горные туристы и простые приверженцы активного образа жизни. Постоянные участники и юные спортсмены из близлежащих городов.

В этом году на старт заявилось более тысячи спортсменов.

Челябинская область

Первенство России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: на Южный Урал приедут 75 параспортсменов из 16 регионов страны.

Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: бег (100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м); прыжки (прыжок в высоту, прыжок в длину); метание (метание диска, клаба, копья, толкание ядра).

ДАТА: 1-5 июля

МЕСТО: г. Челябинск, проспект Ленина, 84, на базе Легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной.

СПИКЕРЫ: Вадим Алешкин, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением ОДА»; Павел Титов, директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области»; участники соревнований

КОНТАКТ: Павел Титов, член оргкомитета соревнований, телефон: +7-908-606-0719.

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