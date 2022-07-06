План основных мероприятий УрФО с 6 по 30 июля

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Инфраструктура

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В Сургуте стартует строительство второго моста через Обь – 6 июля , запланировано участие полпреда Владимира Якушева

НП «Производительность труда»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Сергинский порт приступил к реализации национального проекта «Производительность труда»

НП «Жильё и городская среда»

Свердловская область / Сто семей Серовского городского округа отметят летом новоселье: уральцы переедут в новые квартиры из аварийного жилья.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В Сургуте откроется новая спортивная площадка, благоустроенная по программе «Формирование комфортной городской среды»

НП «Цифровая экономика»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра/ Югра осваивает цифровой сервис по электронной регистрации новорождённых: регион вошёл в число пилотных площадок по внедрению услуги «Рождение ребёнка».

День металлурга

Челябинская область / Магнитогорск после трёхлетнего перерыва масштабно отметит День города и День металлурга: легендарной Магнитке исполняется 90 лет! Запланировано участие полпреда Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера

НП «Культура»

Свердловская область / В селе Гарашкинском городского округа Богданович открывается Дом культуры, построенный по нацпроекту «Культура» - 8 июля

Свердловская область / В Екатеринбурге начался фестиваль уличного искусства «Стеннография». Он продлится до конца лета.

Свердловская область / Восьмилетняяивдельчанка Любовь Оборина за два года онлайн-уроков научилась играть на укулеле и победила на международном фестивале.

Курганская область / Зауралье ждёт гостей на «Фестиваль грязи-2022»

Спорт

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В Югре впервые пройдёт заплыв чемпионата мира X-WATERS по плаванию на открытой воде

Комплексный план модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Сургуте стартует строительство второго моста через Обь

6 июля будет дан торжественный стартстроительству второго мостового перехода через реку Обь. Мост возведет компания «Мостострой-11», которая стала победителем электронных торгов настроительство этого объекта. Проект реализуется в составе Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В день торжественного старта строительства покажут процесс погружения свай и сооружения опор №5 и №6.

Мост станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск». Эти дороги - звенья направления Арктика–Азия и Северного широтного хода. Мост имеет общегосударственное, стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами.

НП «Производительность труда»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Сергинский порт приступил к реализации национального проекта «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Югре третий год. Теперь в него вступил Сергинский речной порт. Рабочая группа вместе с экспертами регионального центра компетенций анализирует процесс погрузки и разгрузки в порту.

Основная задача - снижение времени погрузочно-разгрузочных работ и увеличение оборачиваемости грузов.

По словам главного бизнес-аналитика Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Станислава Чебана, особенность навигации региона – малое время судоходности: с конца мая по конец сентября-начало октября. В этот промежуток сотрудникам необходимо успеть всё погрузить и отправить к заказчикам – на Крайний Север, где судоходность ещё короче - с июля по сентябрь.

Станислав Чебан: «Наши нефтяные и газовые компании закупают строительные материалы в самых разных точках России. Чаще приобретают трубы, плиты и другие материалы прямо у производителей, например, в Челябинской и Свердловской областях. Всё это доставляется к нам до Приобья по железной дороге или автотранспортом на большегрузах. А дальше начинается самое интересное: специалисты порта проверяют груз, его сохранность и решают, как отгружать товар и куда».

В порту грузы ожидают логисты, крановщики, грузчики, стропальщики. Порт работает круглосуточно: важна каждая минута. При этом нельзя забывать про качество: груз намертво закрепляют на барже, чтобы с ним ничего не случилось в дороге.

В Сергинском речном порту работает 13 портовых кранов до 20 тонн, передвижной кран на колёсах до 50 тонн, есть два плавучих крана.

НП «Жилье и городская среда»

Свердловская область

Сто семей Серовского городского округа отметят летом новоселье: уральцы переедут в новые квартиры из аварийного жилья.

В Серовском городском округе завершено строительство 115-квартирного жилого дома по ул. Ленина, 186. Площадь квартир – 4460 кв. м. 103 квартиры предоставлены для переселения людей из аварийного жилья, 12 квартир получат медицинские работники.

Дом возводили по новой для города технологии каркасно-монолитного строительства. По словам главы округа Василия Сизикова, эти быстровозводимые дома не только надежны в эксплуатации, они интересны свободными планировками.

В Серове также построен новый 72-квартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас завершается благоустройство придомовой территории и внутренняя отделка. Дом оборудован системами централизованного теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Он построен в посёлке Металлургов. Застройщик – компания «Жилые кварталы». Это не первый дом, построенный в этом микрорайоне для детей-сирот. Рядом с новостройками есть всё, что нужно для комфортной жизни: продуктовые магазины, автобусные остановки, школа и детский сад.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Сургуте откроется новая спортивная площадка,благоустроенная по программе «Формирование комфортной городской среды»

Спортивная площадка на улице Республики, 75 попала в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. На территории уже уложено резиновое покрытие, установлены стойки ограждения. Далее специалисты смонтируют игровые и спортивные конструкции. По плану объект будет сдан до конца июля.

НП «Цифровая экономика»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Югра осваивает цифровой сервис по электронной регистрации новорождённых: регион вошёл в число пилотных площадок по внедрению услуги «Рождение ребёнка».

В мае шесть пилотных регионов России запустили услугу «Рождение ребёнка» по регистрации рождения через Портал госуслуг. К концу июня услугой воспользовались 67 человек.

Первым «цифровым ребёнком» в Югре 26 мая стала маленькая Ангелина из Кондинского района. А Ева и Лея, которые 20 июня появились на свет в Нефтеюганске, стали первыми «цифровыми двойняшками» в стране.

Внедрение сервиса в регионе проводили сразу несколько ведомств. Координировал работу Департамент информтехнологий Югры (нацпрограмма «Цифровая экономика»). Совместно с коллегами из Депздрава и Депобразования и науки Югры, а также из управления ЗАГС была доработана региональная медицинская система для передачи необходимых данных о рождении ребенка в федеральную систему, а также усовершенствована и интегрирована со специальными формами портала госуслуг ГИС Образование Югры.

Сервис «Рождение ребенка» позволяет оформить свидетельство о рождении прямо в роддоме, приложить его к заявлению, и в течение двух дней информация о регистрации ребенка в органе ЗАГС поступит в личный кабинет на госуслугах мамы. Услуга запускает и другие процедуры, связанные с рождением ребенка: постановка на налоговый учет, присвоение СНИЛС, оформление детских пособий, материнского капитала и другие. Новый вид госуслуг сводит к минимуму использование бумажных документов и посещение госорганов.

День металлурга

Челябинская область

Магнитогорск после трёхлетнего перерыва масштабно отметит День города и День металлурга. В 2021 и 2020 годах этого сделать не удалось из-за пандемии.

Празднование пройдёт в знаковый год: ключевому предприятию – Магнитогорскому металлургическому комбинату - исполняется 90 лет.

В праздничных мероприятиях запланировано участие полномочного представителя Президента России в УрФОВладимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Торжества продлятся три дня: 15, 16 и 17 июля.

15 июля в арене «Металлург» - поздравления официальных лиц и награждения, затем – концертная программа, после неё - фейерверк.

Во второй день,16 июля, празднование развернётся на трёх локациях: акватория реки Урал, сцена на набережной и парк у Вечного огня. В акватории обещают зрелищные парусные гонки, флайборд шоу и речные экскурсии. На набережной пройдет онлайн-трансляция городского турнира по киберспорту. В парке будет работать профессиональный уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга.

В 17:30 - трансляция фильма «Невозможное» режиссёра Игоря Гончарова о строительстве города и комбината. В 19:00 начнется концертная программа. Запланированы выступления хора «Металлург», эстрадно-симфонического оркестра и других коллективов. Хедлайнер - Юлия Чичерина (начало выступления - в 21:30). В завершение - фестиваль фейерверков, участие в котором примут четыре команды

НП «Культура»

Свердловская область

В селе Гарашкинском городского округа Богданович открывается Дом культуры, построенный по нацпроекту «Культура».

Долгожданный объект скоро станет местом для проведения значимых сельских событий и праздников, площадкой для развития творческого потенциала гарашкинцев. Дети и взрослые с нетерпением ждут открытия хореографического класса, кружков и особенно библиотеки. Сейчас в селе работает театральный кружок, клуб любителей рукоделия и творческий коллектив «Вдохновение», объединяющий людей старшего поколения.

Свердловская область

В Екатеринбурге начался фестиваль уличного искусства «Стеннография». Он продлится до конца лета.

Художники по традиции создадут на улицах и во дворах новые арт-объекты.

«Разное искусство. Сложное и понятное каждому, ломающее реальность, и до боли знакомое, а главное — нужное. Просто делаем то, во что верим. Всей командой, всей душой. Оживляя бетон и кирпич, зажигая искры в глазах людей. Мы движемся по собственной траектории и держим курс на добро в стремительно меняющемся мире. Больше 13 лет мы летим навстречу экспериментам в городском пространстве, новым форматам, технологическим и идейным прорывам. Создавая синергию между художниками и горожанами, выводим уличное искусство на качественно новый уровень. Для вас. Для города. Мы все заслуживаем приятного и комфортного окружающего пространства, и в наших силах создать его вместе», - рассказали организаторы.

Международный фестиваль «Стенограффия» впервые прошёл в 2010 году. Идея была в том, чтобы изменить отношение общества к уличному искусству и дать городу бренд «Екатеринбург — столица стрит-арта». Городские власти фестиваль поддержали, и поддерживают до сих пор. Так, в креативном кластере «Домна» предлагается разместить штаб-квартиру «Стенограффии».

За два месяца до начала фестиваля команда проекта открывает сбор портфолио – участие могут принять художники со всей страны. В 2022 году участие в конкурсе поучаствовали более ста человек, отбор прошли пять художников. «Звёзды» 2022 года пока не раскрыты. В прошлые годы среди них были:

Аргентинский художник Элиан Чили. Родился в 1988 году. Художник начинал с графического дизайна. Его работы размещены в более 30 городах разных стран мира. В Екатеринбурге он рисовал в 2021 году. Если обратить внимания, все его работы выполнены в палитре RGB.

Британский стрит-арт художник Fanakapan начал карьеру в 2000 году. Опробовал множество стилей, привлекал внимание людей воспроизведением металлических воздушных шаров. Его гиперреалистичное 3D-граффити во время фестиваля «Стенограффия» появилось на дом по адресу Хохрякова, 16.

Покрас Лампас (Арсений Пыженков) занимается уличным искусством с 2006 года. Создал собственное направление в искусстве — Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в который заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей. В 2019 году его работа «Супрематический крест» на площади 1-й Пятилетки, созданная во время «Стенографии», вызвала негодование православной общественности. В результате рисунок был изменен. Позже художник признался, что добавил в работу текст, который никто не заметил: «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство».

В этом году фестиваль проходит при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регионального Министерства культуры при содействии инновационного культурного центра.

Свердловская область

Восьмилетняяивдельчанка Любовь Оборина за два года онлайн-уроков научилась играть на укулеле и победила на международном фестивале.

Любе не было и трёх лет, когда родители, Василий и Галина, стали замечать ее интерес к различным музыкальным инструментам. На отдыхе в семейном лагере они заметили, что дочь интересуется незамысловатым четырехструнным инструментом укулеле. Девочка буквально бежала на звук инструмента, когда кто-либо из отдыхающих играл на нём. Родители решили поддержать интерес дочери, но в родном Ивделе не нашлось педагогов. Семье порекомендовали московского репетитора по укулеле, которая обучает детей младшего школьного возраста, в том числе в онлайн-формате.

Первый год Любовь постигала только азы игры на инструменте, а на второй год обучения педагог порекомендовала дополнительные занятия вокалом, также в дистанционном формате. Через два года Люба стала участницей международного фестиваля, который проходил в Казани.

Выступая в номинации «Эстрадный вокал», девочка исполнила попурри из любимых мультфильмов Уолта Диснея: пела и сама себе аккомпанировала на укулеле. Результат – 1 место. Девочку пригласили на фестиваль в Сочи.

Курганская область

Зауралье ждёт гостей на «Фестиваль грязи-2022»

Праздник пройдёт в Петуховском муниципальном округе, где расположена одна из главных достопримечательностей Курганской области – озеро Медвежье. Это один из крупнейших в России высокоминерализованный водоём с залежами лечебных грязей. Основные туристические продукты озера: это лечебная грязь, рапа (высококонцентрированный раствор солей) и минеральная вода.

Рапа озера Медвежье сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с минерализацией 156-360 г/л. Содержание солей по концентрации не уступает израильскому Мёртвому морю. Ванны оказывают противовоспалительное, обезболивающее, противоаллергическое, стимулирующее действие на мышцы, кожу, кости, суставы, нервную и эндокринную системы, усиливает иммунные свойства организма и обмен веществ.

Минеральная вода «Медвежье–11» — среднеминерализованная лечебно-столовая хлоридно-натриевая вода с минерализацией 6,5 г/л, и содержанием железа, брома, йода. Состав воды остаётся постоянным уже в течение 40 лет, рекомендована для лечения больных хроническими заболеваниями ЖКТ, обмена веществ.

Фестиваль грязи впервые презентовали в 2018 году, мероприятие стало визитной карточкой озера Медвежье. Слой грязи на лицах, одежде и телах - своеобразный дресс-код для участников.

В этом году праздник состоится 30 июня, близ села Новое ИльинскоеПетуховского муниципального округа (на берегу озеро Медвежье). Старт – в 11:00.

Всё начнётся с масштабного парада участников, который возглавят символ Петуховского муниципального округа – петух и символ озера Медвежье - медведь. Будут организованы ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная выставка, выставка предприятий малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, выставка изделий народных мастеров.

Спортивная составляющая праздника - «Медвежий забег», экстремальный велопробег и «Молодецкие забавы».Кулинарная часть — фестиваль ухи «Рыбная слобода», где участники соревнуются в мастерстве приготовления традиционного русского блюда.

Спорт

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В Югре впервые пройдёт заплыв чемпионата мира X-WATERS по плаванию на открытой воде

Соревнования зародились в России. С 2020 года это чемпионат мира X-WATERS по плаванию на открытой воде. В 2022 году пройдёт 19 заплывов – они состоятся в разных регионах – от Калининграда до Владивостока.

16-17 июля впервые заплыв пройдет в Ханты-Мансийке. 16 июля - дистанции на 2, 6 и 10 км (до 300 пловцов на всех дистанциях); 17 июля - дистанция на 54 км от моста «Красный дракон» до населённого пункта Богдашка (не более десяти человек).

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Справочно

В Югре энергично развивается событийный туризм, в том числе по активный отдых. В регионе организуют восхождения на самую высокую точку Уральского хребта (гору Народную), сплавы по рекам различной категории сложности, трекинг по территории природного парка «Самаровскийчугас» (г. Ханты-Мансийск), участие в беговых марафонах.

В 2021 году Югру посетили 470 тысяч туристов. Ядро туристского потока - участники крупных событийных и деловых мероприятий. Укрепляется тенденция на совмещённый формат – работа плюс отдых (экспедиции, катание на снехогоходах, сноубордах и горных лыжах, каюровские туры, рыбалка, прогулки по терренкурам). В предстоящем летнем сезоне, по мнению специалистов, в отрасли сохранится тренд на активный отдых - трекинг, ретриты, походы, сплавы, восхождения, участие в марафонах и заплывах.

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