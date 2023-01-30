Планеты будут благоволить активным и инициативным!

Астролог Ирэна Тетеревникова составила прогноз на период с 25 января по 1 февраля.

Беритесь за смелые проекты, бизнес-идеи, новшества в жизни, в делах, творчестве и отношениях. Делайте конкретные шаги и совершайте действия по задуманному плану. Показаны и спортивные достижения. Планетарные сочетания дают нам много дополнительной энергии и ясности в мыслях. В общем, стартуйте!

На следующей неделе также благоприятны крупные покупки, передвижения, контакты, знакомства, заключения договоров, торговые сделки и т.п.

Хотелось бы, чтобы возврат Марса в прямое движение дал только положительные результаты и в масштабном проявлении: созидание в экономике, промышленности, предпринимательстве. Но… относительно нашей страны это не так. Вероятны острые и открытые фазы конфликтов, боевых действий. Это видно в одной из натальных карт России.

Сильный Марс сейчас вздорит с опасным и взрывным Раху. А это неожиданные и мгновенно развивающиеся события, зачастую с неприятными последствиями. Чтобы избежать их в быту, следует исключать агрессивность, импульсивные реакции, причинение вреда другим, взаимодействие с горючими веществами.

Солнце в Козероге несет социальные преобразования и реформы… как положительного, так и ограничительного характера.

Венера с Сатурном - в знаке Водолея. Это сулит серьезность и основательность в личных отношениях, долговременность и надежность при знакомствах. Но женский пол может накрыть некое уныние. Помогут - творчество, вера в лучшее… женские удовольствия, общение с подругами и проявление щедрости.

Примечание.

Наиболее точные прогнозы смотрятся индивидуально. Для этого необходимы характеристики рождения: дата, время и место. Запущен телеграм-канал «Ирэна Астролог». Также Ирэну Тетеревникову можно найти в соцсетях.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.