Пловчиха Анна Богатырева завоевала третью золотую медаль на Летних играх паралимпийцев

Продолжает удивлять своей подготовкой 12-летняя Анна Богатырева. К двум первым местам, уже завоеванным ею в предыдущие дни соревнований, она победила вчера на дистанции 100 метров вольным стилем! Вторая воспитанница Натальи Полукаровой, тренера Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Курганской области, так же не осталась без награды. Мастер спорта ПОДА Евгения Королева стала третьей на дистанции 100 метров баттерфляем.

6 октября 2022 года выдался богатым на медали для паралимпийцев Курганской области, принимающих участие в Международных комплексных спортивных соревнованиях – Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые в эти дни проходят в городе Сочи (Краснодарский край).

Из шести спортсменов, выступающих в соревнованиях по плаванию и настольному теннису, четверо получили заслуженные награды. Могло быть и больше, но вмешалась жеребьевка турнира по настольному теннису.

В соответствии с регламентом в личных соревнованиях теннисисты занявшие первые и вторые места в подгруппах, где выступали курганцы, в четвертьфиналах играли между собой. Поэтому Оксана Зайцева и Кемал Гайфуллин, занявшие в подгруппах вторые места, выбыли из борьбы, проиграв партнерам по сборной Курганской области Марии Галкиной и Константину Лаптеву. А те, в свою очередь, синхронно уступили соперникам в полуфиналах, став бронзовыми призерами. Сегодня, 7 октября, подопечным тренера ГАУ «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области» Бахтиера Туйчиева предстоит играть уже плечом к плечу в командных соревнованиях: в парном и смешанном разрядах.

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