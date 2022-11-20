Плюсы курганского замгубернатора Малышева и депутата Кафеева

Окончательное разрешение вопроса с выкупом новой Кетовской школы закрывает протяженную ситуацию напряжения в политическом и информационном поле. Система смогла найти правильные ходы, обеспечив достижение результата, несмотря на сложные внешние процессы. Так в своей традиционной рубрике «Главные политические события и смыслы» охарактеризовал прошедшую неделю телеграм-канал «Тетерин».

«Высокая публичная активность на уходящей неделе создает положительный информационный фон вокруг курирующего строительство, ремонты и ЖКХ замгубернатора Константина Малышева. Важные и позитивные для населения события в курируемых им сферах (газификация Куртамыша, завершение очистных в Шадринске и Кетово) демонстрирует управленческую эффективность Малышева во вверенном ему сегменте», - написал автор телеграм-канала.

По его мнению, высокая оценка от губернатора работы управленческой команды Целинного округа дает политические плюсы главе Александру Сытову. Молодой руководитель находит интересные управленческие решения по развитию округа и наладил неплохую коммуникацию с жителями, что дает ему дополнительную поддержку в реализации планов развития.

«Уход Эдуарда Цаплина — чиновника, ответственного за ЖКХ в Альменевском МО, - ставит дополнительные вызовы перед главой округа Алексеем Снежко. Работа в этом ключевом направлении в «сезонный период» требует максимум усилий и оперативных решений от руководства округа», - считает «Тетерин».

Выезд в село Новосидоровское с проверкой и видеофиксацией хода ремонта местной школы дают плюсы областному депутату Евгению Кафееву. У людей работа парламентария «на земле» традиционно вызывает больший позитивный отклик , напомнил автор телеграм-канала.

На фото Николая Пушилина: новая Кетовская школа.