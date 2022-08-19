По Горького укладывают трубы,утёчку на которых можно устранить без раскопок

На участке улицы Максима Горького от Томина до Ленина рабочие на данный момент ведут монтаж нового современного трубопровода, идёт выравнивание труб и сварка стыков. Используются металлические трубы в изоляции из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке, уточнили в пресс-службе администрации города. Трубопровод оснащён таким образом, что в случае протечки можно, не приступая к «раскопкам», сразу определить её локализацию с точностью до одного метра.

На участке от Ленина до Пролетарской укладывают бетонное основание с последующей гидроизоляцией под нижний слой лотков.

От улицы Пролетарской до Савельева бригады ПАО «КГК» ведут работы по демонтажу старых верхних и нижних лотков и трубопровода.

Директор ДЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что департамент ЖКХ продолжит в ежедневном режиме контролировать ход ремонтных работ на участке теплосети по улице Максима Горького.

Напомним, после окончания ремонта теплосетей по улице Максима Горького в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заменят старое дорожное полотно. Администрация города Кургана стремится синхронизировать работы по замене изношенных теплосетей с работами по ремонту дорожного покрытия, поскольку теплосети на территории города проходят в основном под автомобильными дорогами.

Фото Екатерины Черепановой.